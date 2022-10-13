'Köy çocukları okusun' projesi Van’da 625 öğrenciye umut oldu

'Köy çocukları okusun' sosyal sorumluluk projesi Van Barosu ile birlikte yaptıkları proje ile Van’ın Başkale ilçesinde deprem ve sel afetlerinden etkilenen köy okulları başta olmak üzere Van genelinde 625 öğrenciye yardımcı oldu. Öğrenciler için hazırlanan ve içeresinde kırtasiye malzemeleri bulunan çantalar, deprem ve sel afetlerinden etkilenen Başkale ilçesine bağlı köy okullarına getirildi.

Burada belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi. Özellikle köylerde okuyan çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen projesinin koordinatörü Sinan Özbilgi, "Köy çocukları okusun sosyal sorumluluk projesi olarak Van Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ile ortaklaşa başlattığımız kampanya Başkale’de deprem ve selden zarar gören köylerde ihtiyaç sahibi 625 öğrencimize kırtasiye malzemeleri ve çanta dağıtımı yaptık.

Projemize destek veren Zonguldak’ta İnsanlık İçin Elden Ele Derneğine ve destek veren hayırseverlerimize çok teşekkür ederiz. Van Barosu Başkanı ve Van Barosu Çocuk Hakları Komisyonuna misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

2017 yılında hayata geçen sosyal sorumluluk projesiyle 5 yılda Van genelinde toplamda 8 bin öğrenciye ayakkabı, mont, atkı bere ve kırtasiye malzemeleri desteğinde bulundu.iha