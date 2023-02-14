Köpük, enkazdaki 5 kişinin hayatını kurtardı

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün arama kurtarma köpeği 'Köpük', arama kurtarma çalışmalarında büyük fedakârlık gösteriyor. Arama kurtarma çalışmalarında 4 patisi yaralanan arama kurtarma köpeği 'Köpük', buna rağmen ekiplere büyük destek sağlıyor.

Malatya'daki arama kurtarma çalışmalarında yer alan Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün arama kurtarma köpeği 'Köpük', gösterdiği noktada 5 kişinin hayatta kalmasını sağladı. 'Köpük'ün işaret ettiği noktada arama kurtarma çalışması yapan ekipleri, 5 kişiye sağ salim ulaştı.

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince deprem, çığ, heyelan, göçük gibi doğal afetler için özel olarak yetiştirilen arama kurtarma köpeği Köpük, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremden etkilenen Malatya'da da kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Enkaz altında kalan depremzedeleri ararken 4 ayağı da yaralanan ve dikiş atılan Köpük kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Enkazdan enkaza koşan arama kurtarma köpeği 'Köpük', ekiplere büyük kolaylık sağlıyor. Arama kurtarma çalışmaları sırasında patileri zarar gören Köpük, buna aldırış etmeden kurtarma çalışmalarına aralıksız destek veriyor. Daha önce birçok afette görev alan Köpük, Malatya'da da eğitmenleri Dersim Bulut ve Niyazi Özbek eşliğinde enkazdan enkaza koşuyor. Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün arama kurtarma köpeği 'Köpük'ün bu fedakârlığı, büyük takdir topladı.

Van Bölge Gazetesi