Kılıç Ailesinin acı günü
Gürpınarlı iş insanı Ali Kılıç, bir kez daha evlat acısı yaşadı. Geçtiğimiz yıl trafik kazasında oğlu Serhat'ı kaybeden Ali Kılıç, dünde büyük oğlu Serdar'ı kaybetti.
Bir yıl içinde iki evlat acısı yaşayan Ali Kılınç'ın geçen hafta da babası hayatını kaybetmişti.
Serdar Kılıç'ın cenazesi bugün saat 10:00'da Van'ın Gürpınar ilçesine defnedilirken, ailesi taziyeleri Hacı Bekir Mahallesi Kültür Merkezi üstü Seyfullah Kılıç camisi taziye evinde kabul edecek.
WanHaber olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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