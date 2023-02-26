Kılıç Ailesinin acı günü

Bir yıl içinde iki evlat acısı yaşayan Ali Kılınç'ın geçen hafta da babası hayatını kaybetmişti.

Serdar Kılıç'ın cenazesi bugün saat 10:00'da Van'ın Gürpınar ilçesine defnedilirken, ailesi taziyeleri Hacı Bekir Mahallesi Kültür Merkezi üstü Seyfullah Kılıç camisi taziye evinde kabul edecek.

WanHaber olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.