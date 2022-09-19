Kendisi gibi engelli bireylerin akülü araçlarını ücretsiz tamir ediyor

Van’ın Edremit ilçesinde yaşayan Senar Gül, 4 yaşında geçirdiği ameliyat sonrası fiziksel olarak engelli kalıyor. Yıllar önce kendisine hediye edilen akülü aracı bozulan Gül, aracını tamir etmek için bisikletçiye gidiyor ancak tamiri yapılamıyor. Bunun üzerine evde bir süre tamir yapmaya başlayan Gül, yaklaşık 3 yıl önce İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Mahallesi’nde atölye açarak engelli bireylerin kullandığı akülü araçlarının bozulması durumunda tamirini yapmak için kollarını sıvıyor.

Arkadaşlarının rahat oturup beklemesi için iki koltuk Gül’ün atölyesinde duruyor. Burası sadece tamir atölyesi değil aynı zamanda yaşadıkları sorunları çözmek adına tartıştıkları sohbet atölyesi. Gül, yaptığı işten mutluluk duyduğunu söylüyor.

‘Küçük bir tamir çantasıyla işe başladım’

Arkadaşlarına yararının dokunabilmesi amacıyla araçları tamir ettiğini söyleyen Gül, anca kendilerinin kendi derdini anlayabildiklerini dile getiriyor. Gül, “Çok küçük bir tamir çantasıyla işe başladım. Tamir işlerini öğrenmek için gece yarılarına kadar akülü araçlar üzerine denemeler yaptım. Çoğu arkadaş hastaneye gitmesi gerektiğinde bazen araçları bozulduğundan kaynaklı hastanelere gidemiyordu.

Bende ‘Arkadaşlarıma nasıl yararlı olabilirim’ diye düşünerek böyle bir şeye kalkıştım. Bu işten memnunum arkadaşlarım da memnun. Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Var olduğumuza inanmazsak, kimse bizi görmez. Aracım bozulduğunda bisikletçiye gidiyordum ve bana ‘bisikletimin tekeri patlak’ dediğimde bana yardımcı olamıyorlardı. Çok zorluklarla büyüdük ama ben hayatımdan memnunum” diyor.

‘Karar vermeden bir şey yapamıyoruz’

Çoğu engelli bireyin evinde engelinden etkilenerek mahsur kaldığını belirten Gül, çoğu engelli bireyin ise kendisine bakarak hayattan ilham aldığını söylüyor. Atölyesinin yalnızca tamirhane olmadığını aynı zamanda sohbet ve sohbetin içinde bir engel varsa o engellin çevresinde dönerek çözüm ürettiklerini belirterek şöyle konuşuyor: “Bizler karar vermeden hiçbir şey yapamıyoruz. Biz bu dünyaya 1-0 geldik bu engelleri aşmam için o sıfırı eşit yapacağız ve hayata tutunacağız.Hayata tutunalım ki insanlar bizimle gurur duysun. Biz arkadaşlarımızla tüm zorluklara rağmen hayatımızı en güzel şekilde yaşamaya çalışıyoruz.”

‘Van’da engellilere dair olanak yok’

Van’da engellilere dair hiç bir olanağın olmadığını söyleyen Gül, son olarak yaşadığı bir olayı anlatıyor: “Geçtiğimiz günlerde Van’ın işlek sokaklarının birinde görme engelli bireyler için yapılan sarı çizgilerin sonunda bir direk vardı. Ben içimden bunu yapan mühendis neyin kafasını yaşayarak böyle bir şey yapmış diye söylendim. Gülünç bir olayla karşılaştım yani. Onu yapan kişiler kara bir gözlük takarak ve bir baston da takarak o yoldan geçse görme engellinin halini anlar. Önceden mor otobüsler yoktu şimdi olmasına rağmen yine birçok sorunla karşılaşıyoruz. Otobüste park alanlarımız gasp ediliyor. Bu sorunları gözden geçirmeleri gerekiyor.”

Serhatnews