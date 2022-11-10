Kazada hayatını kaybedenler Van'da toprağa verildi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Önder Gürbüz Erciş'te, Serhat Bayraktutan Özalp'ta, Nevzat Taş ise Muradiye'de son yolculuğuna uğurlandı.

ÖNDER GÜRBÜZ ERCİŞ'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün tır ve yan yatan şeker pancarı yüklü kamyona çarptığı kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan inşaat işçisi Önder Gürbüz, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde toprağa verildi. Van'dan Ankara'ya giden Abdulkerim Kınay'ın yönetimindeki 34 EG 1164 plakalı yolcu otobüsü, 7 Kasım'da Tutak ilçe girişinde kontrolden çıkarak tır ve yan yatan kamyona çarpması sonucu 7 kişi olay yerinde bir kişi ise kaldırıldığı Erzurum'da hayatını kaybetmişti. DNA testi ve otopsilerin ardından 8 kişinin cenazesi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından teslim alındı.

İstanbul'a inşaatta çalışmaya giderken kazada hayatını kaybeden Önder Gürbüz'ün (27) cenazesi de ailesi tarafından teslim alınarak Van'ın Erciş ilçesine getirildi. İlçenin Kekiksırtı Mahallesi'ne getirilen Gürbüz'ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Abdulhalik Gürbüz, amcasının oğlu olan Gürbüz'ün Erciş'ten İstanbul'a çalışmak için giderken Tutak'taki kaza sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, "Geride gözü yaşlı bir eş ve 4 çocuk bıraktı.

Olay esnasında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ağrı Valisi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine ve tüm personeline çok çok teşekkür ederim. Özellikle Ağrı Valimiz bizimle çok ilgilendi, bizleri çok iyi ağırladı. Önder kendi halinde bir insandı. Ekmeğinin peşindeydi. İnşaatta çalışarak hayatını idame ediyordu. 2 oğlu ve 2 kızı vardı. İstanbul'dan gelmişti. Evinde dinlendikten sonra tekrar çalışmaya giderken kaza sonucu hayatını kaybetti" dedi.

SON SÖZÜ 'BABA OTOBÜS GİDİYOR' OLDU

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün tır ve yan yatan kamyona çarptığı kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan Serhat Bayraktutan, memleketi Van'ın Özalp ilçesinde toprağa verildi. Kaza anında babasıyla telefonda konuşan Bayraktutan'ın son sözünün "baba otobüs gidiyor" olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerden biri olan Serhat Bayraktutan'ın (23) cenazesi de ailesi tarafından teslim alınarak Van'ın Özalp ilçesine getirildi. İlçenin Çamurlu ilçesine getirilen Bayraktutan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Amcası Abdullah Bayrakrutan, yeğeninin Kars Kafkas Üniversite Türkçe Öğretmenliği Bölümünde okuduğunu belirterek, kalan son bir dersinin sınavını vermek için Kars'a gitmek için yola çıktığını söyledi.

Bu esnada Ağrı'nın Tutak ilçesindeki kazada hayatını kaybettiğini söyleyen Bayraktutan, "Kazanın olduğu esnada babası ile telefonda konuşuyordu. Babasıyla konuşurken bir numaralı koltukta oturduğunu söyledi. O anda 'baba otobüs gidiyor' dedikten sonra telefonun sesi gitti. O andan sonrası bir türlü kendisine ulaşamadık" dedi. Amca Selahattin Bayraktutan da, yeğeninin sınav için Kars'a gideceğini belirterek, "Biz babası ile birlikteydik. Babasıyla telefonda konuşuyordu. O sırada 'baba baba biz kaza yaptık' dedi. Daha da kendisinden bir haber alamadık" diye konuştu.

NEVZAT TAŞ MURADİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün tır ve yan yatan şeker pancarı yüklü kamyona çarptığı kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan Nevzat Taş, memleketi Van'ın Muradiye ilçesinde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybedenlerden biri olan Nevzat Taş'ın (44) cenazesi de ailesi tarafından teslim alınarak Van'ın Muradiye ilçesine getirildi. İlçenin Yukarı Argıt Mahallesi Demirtepe mezrasına getirilen Taş'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

bölgegazetesi