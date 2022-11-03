Kaymakamlık binası kadınların eğitim alanına dönüştürüldü

Van’ın Edremit ilçesinde kaymakamlık binası olarak kullanılan Van Gölü sahilindeki bina, kadınların eğitim alacağı aile destek merkezine (ADEM) dönüştürüldü.

HABERDE İNSAN 03.11.2022, 16:45
Kaymakamlık binası kadınların eğitim alanına dönüştürüldü

Edremit sahilinde yer alan ve yıllardır vatandaşlara hizmet veren eski kaymakamlık binası, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın talimatları doğrultusunda kadınların kurs göreceği ve eğitim alacağı aile destek merkezine dönüştürüldü. İçerisinde el sanatlarından aşçılığa, seramikten okuma-yazma kursuna kadar birçok alanda eğitim gören kadınlar, bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

"Hedefimiz 50 bin bayana yeteneklerini geliştirecekleri ortam hazırlamak"
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, daha önce ilçe merkezlerinde 32 aile destek merkezinin olduğunu ifade ederek, “68 tane de ekledik. İlçe merkezlerinde 100 tane ADEM oldu. 100 tanede köy yaşam merkezini açmış oluyoruz. Böylece 200 tane kadın eğitim merkezini kurmuş oluyoruz. Hedefimiz 50 bin bayanımıza hayatın, yaşamın çeşitli alanlarına ilişkin olarak öğrenmesi gereken bilgileri öğretmek, onların yeteneklerini geliştirmeleri için ortam hazırlamak. Çok kıymetli, anlamlı bir çaba. Tabi burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, kaymakamlıklarımız elbirliğiyle hep beraber çalıştı. Çok güzel bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum” dedi.

Aile destek merkezlerinin sadece bir eğitim öğretim merkezi olmadığının altını çizen Vali Balcı, “Burada kadın sağlığı eğitiminden okul-öğrenci işbirliğine, kadınların yeteneklerini geliştirilmesinden yemek yapımına kadar, el sanatlarına kadar kısacası yaşama dair onların bilmeleri gereken bilgilerin büyük bir kısmını inşallah öğreticilerimizle beraber onlara vermiş olacağız. Bu sadece bir eğitim öğretim faaliyeti değil, aynı zamanda bir sosyal, kültürel merkez. Çok zengin faaliyetlerin olduğu bir alan olacak. Van’ımıza hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ise kentin en gözde mekanlarından birinin kadınların eğitim yuvasına dönüştürüldüğünü ifade ederek, “Burası Van’ın gözde bir mekanı olup valimizin talimatları çerçevesinde açtık. Çok yoğun bir ilgi var. Çünkü burada hüsnü hat kursu, el sanatları, aşçılık, okuma-yazma ve Kur’an-ı Kerim kurslarının yanı sıra bebek ve çocuk kütüphanesi ile kreş bulunuyor. Çünkü burada kadınlar eğitim alırken, çocukları da aynı merkezde ayrı eğitimler alıyor. Bunun yanında kadınlarımızın destek alabilecekleri psikoloji danışmanlığı da yer alıyor” dedi.

Edremit sahilinde açılan aile destek merkezine kadınların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Biçek, “Kadınlarımız böyle güzel bir mekanda ağırlanmaktan memnuniyet duyuyorlar. ‘Kendimizi biraz daha değerli hissettik’ diyorlar. Bu anlamda Van’ın en güzel, en gözde merkezini kendilerine tahsis ettiği için valimize teşekkür ediyorlar. Bu anlamda biz de çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

"Hem kendimize hem ailemize faydalı oluyoruz"
Aile destek merkezine gelerek zamanını iyi değerlendirdiğini belirten Naime Arslan isimli kursiyer ise “Burada eskiyi yeniye dönüştürüyoruz. Evde hep aynı işler vardı ama burada bir şeyler öğreniyoruz. Hem kendimize hem ailemize faydalı olmaya çalışıyoruz. Burası özellikle kadınlar için çok faydalı. Bu imkanları kadınlara sunduğu için valimize teşekkür ediyoruz” dedi.

"Bu imkanlar devam edilmesi halinde kadınlarımız daha iyi yerlere gelecektir"
Nakış kursuna gelen Leyla Beyazağaç isimli kursiyer de, “Burada vaktimiz güzel geçiyor. Güzel şeyler yapıyoruz ve üretiyoruz. Bir insanın kendine ait bir şeyleri yapabilmesi onu mutlu ediyor. Bu da kendimize değer verdiğimize dair bir önem kazanıyor. Kadınlara sunulan imkanları çok iyi değerlendiriyorum. Bu imkanlar ne kadar geniş olursa, kadınlarımız o kadar sosyal, o kadar bilgili ve üretim alanında yetkili olacaklar ve kendilerini daha da geliştirecekler.

Bunun yanında kadınlar aynı zamanda anne oldukları için ne kadar öğrenirlerse bunu çocuklarına da o kadar aktarabileceklerdir. Çocuklarımız da daha aktif, daha üretken anneleri gördükçe, onlar da o konuda daha farklı bakıp gelişebiliyorlar. Bu nedenle bu imkanlar bizim için çok önemli. Ben kültürel anlamda, sosyal anlamda geliştim. Bunun için hem Van Valimize hem de Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek’e teşekkür ediyorum. Eğer bu imkanlar çok daha geniş şekilde devam ettirilirse, kadınlarımız çok daha üretken, çok daha gelişmiş faaliyetlerde bulunarak daha iyi yerlere gelecektir” diye konuştu.

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