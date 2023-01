Kaymakam Türker halkın sorunlarını dinlemeye devam ediyor

Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, göreve geldiği günden bu yana ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Her hafta salı günlerini ilçe sakinlerine ayırarak halk günü toplantılarını düzenleyen Türker, “İlçemizde halkımızın bize daha rahat ulaşması, sorun ve taleplerini aktarabilmesi için her salı gününü vatandaşlarımızla buluşmaya ayırdık.

Her haftanın salı günlerinde kaymakamlık binası toplantı salonunda kurum amirlerimiz, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek halk günü düzenliyoruz. Yaptığımız bu uygulamada vatandaşlarımız her salı günü bize daha rahat ulaşarak sorun ve taleplerini dile getirebiliyor. Halk günü toplantısında vakıf, eğitim, sağlık ve bireysel yardımlara kadar her konuda yaşlı genç demeden bir araya gelerek ilçe vatandaşımızın sorun ve sıkıntılarının çözülmesi konusunda yardımcı oluyoruz.

İlçemiz nüfus yoğunluğunun olduğu bir yerdir, yetmiş mahalle ve küme evleri mevcut olup buralarda yaklaşık 62 bin vatandaşımız yaşamaktadır. İlçe sakinlerimiz de halk günü buluşmasına alıştılar. Her yaştan insan salı günü evinden kalkarak kapısı açık bulunan halk günü toplantısında rahatça bize ulaşarak, sorun ve talebini bizlere paylaşabilmenin kolaylığını yaşıyor. Devletimiz halkına hizmet etmek, sorun ve taleplerini dinlemek için vardır. Halkımızın her zaman yanındayız” dedi.

‘Halk günü’ toplantılarına katılan ilçe sakinleri ise “Kaymakamımız her salı günü toplantı düzenliyor. Kapısı açık olan toplantı salonuna isteğimiz saatte girip derdimizi rahatça anlatıyor, sorunlarımıza çözüm bulunuyor. Bir kaymakama bu kadar rahat ulaşmak ve derdimizi anlatarak çözüm bulabilmek bizler için büyük bir kolaylık ve rahatlık oldu. Bu şekilde sorunlarımız daha kolay çözülüyor. Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştular.