Kaymakam Solak, Başkale'ye veda etti

Başkale Kaymakamlığı binası önünde düzenlenen törenle ilçeye veda eden Kaymakam Asım Solak, meslek hayatında en uzun görevi Başkale'de yaptığını söyledi. Van Bölge Gazetesi'nin haberine göre, görev süresi boyunca ilçenin kalkınması için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ettiklerini belirten Kaymakam Solak, Başkale ilçesiyle olan gönül bağının ömür boyu süreceğini ifade etti.

Başkalelilerin artık Diyarbakır'da bir kardeşlerinin olduğunu söyleyen Kaymakam Solak, Diyarbakır'ın kapılarının tüm Başkalelilere açık olacağını vurguladı. Düzenlenen veda töreninde konuşan Kaymakam Solak, "Başkale, meslek hayatımda en uzun süre görev yaptığım yer oldu. Görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen Başkale halkına, kaymakamlık ve bağlı birimler ile belediyedeki çalışma arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, güvenlik güçlerimize, kurum müdürlerime, sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum.

4 yıldır büyük bir onur ve gururla görev yaptığım Başkale Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevinden bugün itibariyle çalışma arkadaşlarımla vedalaşarak ayrılıyorum. Kıymetli Başkaleli hemşehrilerim şahsımın ve ailemin Başkale'de yaşadıklarımızı kıymetli birer anı olarak sevgiyle hatırlayacağımızı ve Başkalelilere olan gönül bağımızın yaşamımız boyunca süreceğini içtenlikle belirtmek isterim.

Devlette görev esastır. Devletimiz nerede görev verirse 'Baş üstüne' deyip o görevi yaparız. Başkale'ye nasıl başka bir yerden geldiysek şimdi de cennet vatanımızın başka bir ilçesinde göreve devam edeceğiz. Diyarbakır'da bir kardeşiniz var ve Diyarbakır'ın kapıları tüm Başkalelilere açık olacak bunu bilmenizi isterim. Gönlü güzel kıymetli hemşehrilerim, haklarınızı helal ediniz" ifadelerine yer verdi.