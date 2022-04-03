Kaymakam Savar taziyelere katıldı
Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçedeki taziyelere katıldı.
HABERDE İNSAN 03.04.2022, 12:51
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Namaz Vakti 03 Nisan 2022
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|32
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|32
|56
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|32
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|31
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|32
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|30
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|30
|55
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|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
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|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Sivasspor
|31
|41
|12. Galatasaray
|31
|41
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|40
|14. Kasımpaşa
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|38
|15. Kayserispor
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|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
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|18. Göztepe
|30
|27
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|20
|Takımlar
|O
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|59
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|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. İstanbulspor
|28
|48
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|46
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|44
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|42
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|40
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|28
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|35
|13. Menemen Belediyespor
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|35
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|35
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
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|28
|28
|19. Balıkesirspor
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|11
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|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|30
|51
|7. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|8. West Ham United
|30
|48
|9. Leicester City
|28
|37
|10. Aston Villa
|30
|36
|11. Southampton
|30
|36
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
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|31
|33
|15. Newcastle
|29
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|27
|25
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|30
|22
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