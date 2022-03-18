Kaymakam Aydın’dan ’18 Mart’ mesajı

Başkan Vekili Aydın, mesajında, “Çanakkale Zaferi, Türk askerinin imkânsızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu tarihe sığmayan ve hepimize büyük gurur veren emsalsiz bir destandır.

Çanakkale Zaferi, Seyit Onbaşı ve Yahya Çavuş gibi cengaverlerin sinesinde aziz Mehmetçiğin Çanakkale’yi geçilmez kılan inanç ve azminin sonucudur. Milletimizin inancından, ruhundan ve vatan mücadelesinden doğan Çanakkale Zaferi, yalnız tarihe değil milletimizin gönlüne de yazılmıştır. Vatan topraklarını korumak ve savunmak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşayacaktır.

Çanakkale'de binlerce şehit verilerek yapılan mücadele, Türk milletinin mukaddes vatanına, şehitlerinin ve gazilerinin emanetine sonsuza kadar sahip çıkacağının da en güçlü göstergesidir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden kahramanlarımızı, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle verilen mücadelede şehit olan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.