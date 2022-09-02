Kaya ailesinin acı günü!

Vantur Turizm firması kurucusu Enver (Cevdet) Kaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur.

HABERDE İNSAN 02.09.2022, 08:56 02.09.2022, 09:01
Kaya ailesinin acı günü!

Merhum Yusuf Kaya'nın oğlu, merhum Salih, Bahri, Süleyman Kaya'nın kardeşleri, Orhan ve Ali Kaya'nın agabeyleri; DSİ 17. Bölge Müdürlüğü personeli Bülent Kaya, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü personeli Levent Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu Van Bölge Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Oya Kali'nin babaları;  gazeteci İkram Kali'nin kayınbabası; 

Van'ın eski futbol takımlarından Şengençlerspor futbolcusu, Vanspor eski  yöneticisi, firmacı, Vantur Turizm firması kurucusu Enver (Cevdet) Kaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. 

Merhumun cenazesi yarın Cuma günü) Boyalar Camiinde  öğlen namazını   sonrası kılınan cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığına defnedilecektir.

Taziye yeri: Firdevs Türkmenoğlu  Camii Taziye Evi, Terzioğlu Mahallesi 

İletişim: 
Bülent Kaya  (oğlu)    05336502284
Levent Kaya (oğlu)     05543696492

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