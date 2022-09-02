Kaya ailesinin acı günü!
Vantur Turizm firması kurucusu Enver (Cevdet) Kaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Merhum Yusuf Kaya'nın oğlu, merhum Salih, Bahri, Süleyman Kaya'nın kardeşleri, Orhan ve Ali Kaya'nın agabeyleri; DSİ 17. Bölge Müdürlüğü personeli Bülent Kaya, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü personeli Levent Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu Van Bölge Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Oya Kali'nin babaları; gazeteci İkram Kali'nin kayınbabası;
Van'ın eski futbol takımlarından Şengençlerspor futbolcusu, Vanspor eski yöneticisi, firmacı, Vantur Turizm firması kurucusu Enver (Cevdet) Kaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumun cenazesi yarın Cuma günü) Boyalar Camiinde öğlen namazını sonrası kılınan cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye yeri: Firdevs Türkmenoğlu Camii Taziye Evi, Terzioğlu Mahallesi
İletişim:
Bülent Kaya (oğlu) 05336502284
Levent Kaya (oğlu) 05543696492
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1