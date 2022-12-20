Kandaşoğlu: TSO seçim sonucu şaibelidir

Van’da uzun süredir gündemde olan Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde, tekrarlanan 1. Meslek Grubu seçimleri Cumartesi günü gerçekleşti. Mevcut Başkan Necdet Takva ile Eski Başkanlardan Zahir Kandaşoğlu arasındaki seçim kıran kırana geçti.

Açıklanan rakamlara göre Necdet Takva 79 oy almış, Zahir Kandaşoğlu ise 77 oyda kalmıştı. Böylece odanın yeni başkanı yine Necdet Takva olmuştu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından beyaz liste ile seçime giren Zahir Kandaşoğlu’ndan açıklama geldi. Kandaşoğlu, “Odanın tanımış olduğu yetkiyi hukuksuz ve hakkaniyetsiz şekilde kullanan bu yönetim kadim bir meslek örgütü olan odamızın tarihinde karanlık ve şaibeli bir dönem başlatmıştır” ifadelerini kullandı.

22 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri kapsamında 200’den fazla iş insanı olarak kentin vizyonu ve kimliğine nasıl artı değer katabiliriz şiarıyla bir araya geldiklerini anlatan Kandaşoğlu, “19 Meslek grubunda çalışma göstermek bilinci ile seçimlerden bir yıl kadar evvel sahaya inerek ilimizin değerli tüccar ve esnafı ile bir arada bulunduk.

Kendilerinin birebir görüş ve önerilerini aldık ve bütün seçmenimiz ile samimi bir şekilde çalışmalar yürüttük. Gelinen aşamada hem esnaf ve tüccarımızın hem de kıymetli halkımızın oldukça rahatsız olduğu, demokrasi ve seçim ahlakının zedelendiği bir süreç yaşanmış oldu. Bu sürece ilişkin kıymetli Van kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirilmesi icap etmektedir.

Bu süreci kısaca izah etmek gerekirse; Dünyanın en geri kalmış ve ilkel bölgelerinde dahi görülmeyen bir durum olan seçimlerde anti demokratik eylemlerde bulunulmuştur. Oda yönetimi ve şürekâsı toplam üye sayımızın %40’ından fazlasını NACE kodlarına aykırı olarak, bilinçli şekilde gruplara göre dağıtmıştır. Bu aykırılık sebebi ile firma sahipleri hiç ilgileri bulunmayan meslek gruplarına alınmışlardır.

Odanın tanımış olduğu yetkiyi hukuksuz ve hakkaniyetsiz şekilde kullanan bu yönetim kadim bir meslek örgütü olan odamızın tarihinde karanlık ve şaibeli bir dönem başlatmıştır.

Bu karanlık ve şaibeli dönemi kıymetli Van Halkı şimdi ve gelecekte ayıplayacak müsebbibi olanları affetmeyecektir” açıklamasını yaptı. Sahte oylara da değinen Zahir Kandaşoğlu, “Aynı yönetim, 500’den fazla sahte yetki belgesini basının karşısında ikrar ederek, seçmenin hüviyetinin bir anlamının olmadığını, arka planda gizli ve hukuka aykırı eylemler ile meşgul olduklarını itiraf etmiştir.

Ülkemizde gerçekleştirilen sayısız oda ve organ seçimi gerçekleştirilmiş olup, bu seçimlerin hiç birinde NACE kodları ile ilgili itiraz gerçekleşmemiştir. Bu durumun sebebi ise hiçbir bölgede bu derece usulsüzlükler bu kadar rahat ve sorumsuzca gerçeklememiştir. Ne yazık ki yargı makamlarının bu duruma müdahale etmesi beklenirken, yalnızca bir kısmına ilişkin hüküm kurmuşlardır.

Yargı makamlarının bu usulsüzlük hakkında detaylı inceleme başlatması Van halkına karşı en başat sorumluluklarıdır. Mevcut seçimlerde 19 meslek grubunun 10 tanesini kazanmamıza rağmen, seçime yapılan itiraz sadece oy farkımızın az olduğu 1 no’lu meslek grubuna yapılmış ve kirli planlar bu meslek grubunda yeniden planlar devreye sokulmuştur. Bunun yanında hem bizim hem de diğer grupların oldukça haklı ve geçerli itirazları görmezden gelinmiş ve adeta seçimin kaderi 1 no’lu gruba bırakılmıştır. Bu nasıl bir seçim kuralıdır anlamış değiliz, bunun kanunda hiçbir izahatı yoktur. İpekyolu İlçe Seçim Kurulunun hukuk yönünde bu durumu göz önünde bulundurması gerekiyor.

Gerçekten Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimi çok şaibeli ve hiç kimse tarafından kabul görülmemektedir. İlimizin kültürüne, kimliğine yakışmamıştır. Türkiye’de uygulanan hiç bir oda organ seçiminde kare kod uygulaması bulunmazken, Van ilinde ilçe seçim kurulu daha önce uygulanmamasına dair karar verdiği halde kendi kararına aykırı olarak kare kod uygulaması getirmiştir.

Kare kod sisteminde bulunan barkodlar oda tarafından tasarlanmıştır. Hukuken sandık kuruluna ilave görev yüklemek yasakken, Türkiye’nin hiç bir yerinde uygulaması olmayan bir yöntem uygulanmıştır. Kare kod uygulaması hatasız ve doğruysa neden 2 tane firmada yetki olmayan şahıslar oy kullandı?

NOT: 22 Ekim’de 9 oy farkla almış olduğumuz 1.grubu 11 sahte yetki belgesi iddiası ile mavi listesinin itirazı üzerine haksız bir şekilde iptal edilmiştir.

Beyaz liste olarak Van kamuoyuna soruyoruz 69 oy ile almış olduğumuz seçim 11 sahte oy iddiası ile iptal ediliyor peki soruyorum nasıl oluyor da bu seçimde 78 oy alıyoruz ve 1 oy fark ile seçim karşı tarafa veriliyor. 11 sahte oy iddiası nerde kaldı? Üyelerimizim hak ve menfaatlerini korumak adına ne gerekiyorsa yapılacak ve hukuk süreci devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi