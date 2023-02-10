Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan anne ve kızı 101'inci saatte kurtarıldı

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük felakete ağlıyor...

Depremin merkez üssünde bulunan Serçim Apartmanı'ndan, sevindiren bir haber geldi.

Depremin ardından 5'inci günde devam eden arama kurtarma çalışmaları sonrasında bir anne ve kızına ulaşıldı.

Anne ve kızı sağ çıkarıldı

Anne Canan Şavkılı ve 11 yaşındaki kızı Melike, aralarında İsviçreli ekiplerin de yer aldığı çok sayıda arama kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı.

Enkazda bir koridor oluşturan ekipler, içeri girerek anne kızın oluştuğu bölüme ulaştı.

Depremden 101 saat sonra önce anne Canan Şavkılı enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Anne kız, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Ekipler de bu anlarda gözyaşlarına boğuldu.

Ensonhaber