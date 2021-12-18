Kadınların el emeği, göz nuru sergilendi

Yerli malı üretimi ve tüketimine destek olmak amacıyla AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından kermes düzenlendi.

HABERDE İNSAN 18.12.2021, 08:56
Kadınların el emeği, göz nuru sergilendi

Halitoğlu İş Merkezi yanında 17 -18 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek kermeste kadınların el emeği göz nuru ürünler satılıyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası 12-18 Aralık" münasebetiyle 81 ilde etkinlik düzenlendi.

Van'da da düzenlenen etkinliğe Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Eşi Meral Bilmez, AK Parti 23. ve 24. Dönem Van Milletvekili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve İl Koordinatörü Hazal Dizman, AK Parti MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Fatma Fidan Kara, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti Kadın Kolları Van İl Başkanı Havva Duran,  Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Ak Partili kadınlar ve çok sayıda davetli katıldı. AK Parti, tasarruf yapmanın, milli kaynakların işletilmesinin, yerli fabrikalar kurulmasının, paranın dış ülkelere gitmesini önlemenin, temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan karşılamanın, ekonomiyi geliştirmenin ülke için önemini vurgulamak ve bu bilincin artmasını sağlamak amacı ile "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında 12-18 Aralık tarihlerinde 81 ilde etkinlikler düzenliyor.

"BUNDAN SONRA HEM SOSYAL HAYATTA, HEM EKONOMİK HAYATTA KADINIMIZI DAHA ÇOK GÖRECEĞİZ"

Açılışta konuşan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "AK Parti Van İl Kadın Kolları teşkilatının, kadınlarımızın ürettiği, göz nurunun, el emeğinin sergilendiği, yerli üretimin sergilendiği serginin açılışını gerçekleştirdik. Göz nuru ve el emeği ile bu ürünleri ortaya çıkaran kadınlarımızı tebrik ediyorum. Kadınlarımıza öncülük eden, bir araya toplayan kadın kollarımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra hem sosyal hayatta, hem ekonomik hayatta kadınımızı daha çok göreceğiz. Toplumun yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla sosyal hayatta, ekonomik hayatta ve her alanda kadınları görmemiz gerekiyor. Onların da rollerinin gereğini yapmaları gerekiyor. Çağdaş bir toplum olmamız, dünyayı yakalayabilmemiz için de kadınların en az erkekler kadar, sosyal ve ekonomik hayatta görevini ifade etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. "İHTİYAÇ SAHİBİ

KADINLARA ULAŞTIK"

Daha sonra söz alan AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ise, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası münasebetiyle 81 ilimizde eş zamanlı olarak, bir program düzenledik. Ev hanımlarımızın kendi ürettikleri ürünlerini, alıp burada sergilemeleri adına bir sergi yaptık. Açık alanda yapmayı düşünmüştük. Fakat hava koşulları nedeniyle, kapalı ortamda yapmak zorunda kaldık. Şuanda 80'ne yakın standımız var. Bütün mahallelerden ihtiyaç sahibi kadınlara ulaştık. Evlerinde yaptıkları gıda ürünlerini, tekstil ürünlerini, buraya getirip pazarlamalarını sağladık.

Sergimiz 2 gün boyunca devam edecek. Bu sergimizi her yıl yapıyorduk. Pandemiden dolayı bu çalışmalarımız 2 yıl sekteye uğradı. Van'da kadınlara ait bir kadın emeği pazarının olmasını istiyoruz. Böyle bir pazar olursa, kadınlarımız burayı sürekli aktif bir şekilde kullanacaktır. Öyle aileler var ki, burada elde ettiği paralarla asker çocuklarına, öğrencilerine harçlık gönderiyorlar. Bu tür etkinliklerimiz çok kıymetli ve değerli olduğu için bunu sürdürebiliriz. Burada sergi açan kadınlarımız, elde ettikleri paralarla, aile bütçelerine de katkı sunuyorlar" diye konuştu. Açılışın ardından, kadınların el emeği ve göz nuru ile açtıkları sergi dolaşıldı.

bölgegazetesi

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