Kadınlar büyükşehir belediyesiyle meslek sahibi oluyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan el sanatları kursları büyük ilgi görüyor. Kurslar sayesinde kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

HABERDE İNSAN 26.01.2023, 16:04
Kadınlar büyükşehir belediyesiyle meslek sahibi oluyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın girişimleri sonucu kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesince açılan el sanatları kursları devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Merkezine gelen kadınlar, burada katıldıkları kurslar sayesinde meslek sahibi olmanın yanında maddi kazanç da sağlıyor. Tamamı ücretsiz olan kurslara gelen kadınlar; dikiş-nakış, kurdele nakış, boncuk işlemeleri, tel kırma, takı yapımı gibi el sanatlarını öğreniyor. Deneyimli usta öğreticiler tarafından verilen kurslar, kadınlardan yoğun ilgi görürken, eğitimlerini tamamlayan kadın kursiyerlere ise sertifika ve iş yeri açma belgesi veriliyor.

Gayelerinin kadınları üretimin bir parçası haline getirmek ve kadınların sosyalleşmesini sağlamak olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, “Kadın istihdamına önem veren valimizin de katkıları ile burada kadınlara yönelik çok sayıda kurs açtık. Açtığımız tüm kurslarımıza kadınlarımızın yoğun ilgisi var. Amacımız kadınlarımızı hem sosyal hem ekonomik yönden güçlendirmek, ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Buradaki kurslarımızda üretim yapan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Dikiş-nakış kursu usta öğreticisi Yıldız Ahşar da, buradaki kursiyerlerle güzel vakit geçirdiklerini belirterek, “Burada kadın kursiyerlerimiz ile birlikte çok güzel işler çıkartıyoruz. Kursumuza başlayan kadınlarımız burada işi öğrenmenin yanında çok güzel vakit de geçiriyor. Bu kursların açılmasında emeği geçen valimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Boş zamanlarını değerlendirmek ve aile bütçesine katkıda bulunmak için kursa başladığını belirten Hacer İşgören ise “Günlük olarak dikiş ve nakış kursuna geliyorum. Usta öğreticilerimiz bize çok güzel işler öğretiyorlar. Burada kendimizi çok iyi geliştiriyoruz. Büyükşehir belediyesinin açtığı kurslar sayesinde meslek öğreniyoruz. Yaptığımız ürünler sayesinde aile bütçeme maddi katkıda bulunuyorum. Burası çok güzel. Ortamımız güzel. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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