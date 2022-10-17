Jandarma atlı birlikler Van Gölü sahilinde

Van İl Jandarma Komutanlığı atlı birlikleri, halkın huzuru için Van Gölü sahillerinde sıkı denetim yapıyor.

HABERDE İNSAN 17.10.2022, 09:59
Jandarma atlı birlikler Van Gölü sahilinde

Motorlu taşıtların girmediği alanlarda devriye görevi yürüten atlı tim, özellikle çocukların sevgi gösterisine tanık oluyor. Timi görüp yanına gelen çocuklar ve aileleri, atları besleyip fotoğraf çektiriyor.

Van İl Jandarma Komutanlı'na bağlı Atlı Birlik Timleri, Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki Van Gölü sahil şeritleri ve mesire alanlarının yanı sıra motorize ekiplerin giremediği tarihi ve turistik alanlarda da denetimler yapıyor.İHA

Yorumlar (0)
16
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 17 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Başakşehir 9 20
3. Beşiktaş 10 19
4. Konyaspor 10 18
5. Trabzonspor 10 18
6. Fenerbahçe 8 17
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 9 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5