İşaret Dili Öğrenen kamu personeline sertifika verildi

Van Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki törene Van Valisi Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, kurum müdürleri katıldı. Törende konuşan Vali Ozan Balcı, insanların yaşamını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek, “Bu etkinlik beni çok mutlu etti. Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için, hemen hemen her kurumdan personelimiz gönüllü olarak işaret dilini öğrendi. Sadece görev yapmak değil, bu insanların yaşamını kolaylaştırarak dua almaktır. Bu yüzden tebrik ediyorum. Yürekten kutluyorum” dedi.

“YAPTIĞINIZ GÖREV ÇOK ANLAMLI”

Devletin varlık sebebinin insanların hayatlarını kolaylaştırmak olduğuna dikkat çeken Vali Ozan Balcı, “Bu konuda yaptığınız iş çok anlamlı. Yani siz bu insanlarımızın dertlerin dert edindiniz. Ve bu dili öğrenmişsiniz. İşitme engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmışsınız. Böyle bir dil öğrenmek sizi ayrıcalıklı ve nitelikli kılmıştır. Her zaman engelli vatandaşların yanındayız. Devlet kurumlarımızda bu işi yürütecek fedakar personellersiniz. Devlet millet adına müteşekkiriz” şeklinde konuştu.

Engelli vatandaşlar için yapılan çalışmaları da anlatan Vali Ozan Balcı, “Sosyal hizmet kampüsü yapıyoruz. İçerisinde aktif yaşam merkezi var. Engelli kampüsü yapıyoruz. Engelli çocuklar için anaokulu, ilkokul, ortaokul ile meslek lisesi yapıyoruz. Devletin bütün imkan, kabiliyet, potansiyel ve gücünü de engellilerimiz için kullanıyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifikalarını veren Vali Ozan Balcı, sosyal faaliyetlerin yapıldığı atölyeleri gezerek, engelli vatandaşla masa tenisi oynadı.