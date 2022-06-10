İşadamı Kaval: Akaryakıt fiyatlarında düzenleme yapılmalı
Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen dengesiz yükseliş, başta vatandaşları olmak üzere birçok sektörü tedirgin etmeye devam ediyor. AKKA Petrol Yetkilisi İş İnsanı Ahmet Kaval, yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.
AKKA Grup bünyesinde bulunan AKKA Petrol Yetkilisi İş İnsanı Ahmet Kaval, akaryakıt sektöründeki dengesiz fiyat artışının sağlıklı gelecek açısından herkesi olumsuz etkilediğini vurguladı.
AKKA Grup Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Ahmet Kaval, akaryakıtta günübirlik gelen zamlardan dolayı insanların tedirginlik yaşadığını belirterek, "Bilindiği üzere günümüzde yaşam şartlarından dolayı hemen hemen her evde bir araç var. İnsanlar, işi yoğunluğu ve zamanın koşullarından dolayı işlerine araçla gidip gelmek zorunda. Şartlar artık bunu gerektiriyor. Akaryakıta gelen fiyat artışı tüm sektörleri olumsuz etkiliyor. Nakliyeciden tutun, fırın işletmesine kadar toptancının, bakkalcıya vereceği ürüne kadar her kesimi çok yakından ilgilendiren bir konu.
Akaryakıtta fiyat artışı olduğu zaman, petrol sahibi yâda akaryakıtı satan kişiler fazla kazanmıyor, aksine kar marjı düştüğü gibi fiyatların yüksek olmasından dolayı insanlar akaryakıt alamaz duruma geliyor. Satışlarda büyük bir düşüş meydana geliyor. Birçok ürünün üretimi ve satıcıya ulaşması, oradan da tüketiciye ulaşana kadar hepsi akaryakıt ile bağlantılıdır. Akaryakıt fiyatı arttıkça, her türlü ürünlere uygulanacak fiyat da buna paralel olarak değişkenlik gösterebiliyor" dedi. Başkan Kaval, istikrarın sağlanması konusunda yetkililerin akaryakıt fiyatlarında bir düzenleme yapılması halinde, herkesi olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.
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