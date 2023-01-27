İş insanı Veysel Ürüm, Vanspor'a desteğini sürdürüyor

Sezon başından beri Vanspor Futbol Kulübü'ne yaklaşık olarak 5 milyon TL destekte bulunan Veysel Ürüm, kamuoyu tarafından da bilinen ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan Vanspor'a bir kez daha sahip çıkarak örnek bir davranışta bulundu. Başkan Ürüm, ekonomik olarak zor günler geçiren Vanspor'a bir kez daha sahip çıktı. Vanlı iş adamı Veysel Ürüm, 1461 Trabzon FK maçı öncesi Vanspor'a 1 milyon TL daha destek sundu.

"VANSPOR'UN SAHİPSİZ KALMASI BİZİ ÜZÜYOR"

Van'ın ve Vanspor'un kendileri için bir sevda olduğunu belirten Vefa Group Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Veysel Ürüm, "Memleketimizi seviyoruz ve değer veriyoruz. Memleketimizin sosyo ekonomik anlamda kalkınabilmesi için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu anlamda Vanspor'un küllerinden doğması için büyük bir efor sarf ediyoruz. Sezon sonunda istediğimiz başarıyı elde edeceğimize canı gönülden inanıyorum. Bu hafta önemli bir deplasman maçımız var. Buradan da güzel bir galibiyetle dönersek, daha iyi noktalara geleceğiz.

Vanlılar olarak takımımıza ekonomik olarak sahip çıkmak zorundayız. Bütün herkesin de benim gibi düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Vanspor'un sahipsiz kalması bizi üzüyor. Ne olursa olsun biz bu yolda Vanspor'u hak ettiği noktaya getirmeye çalışacağız.

Vanspor'un daha üst liglerde olmasını istiyorsak herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu memlekette para kazanan insanların sessiz kalması bize acı veriyor. Vanspor maalesef hak ettiği yerde değil. Vanspor'u hak ettiği noktaya el birliği ile getirebiliriz. Verdi olarak kimse bunu tek başına başaramaz. Her anlamda memleketimize sahip çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi