İpekyolu’nda yardım çalışmaları aralıksız devam ediyor

Daha önce 2011 yılında yaşanan Van depreminden etkilenen İpekyolu halkı aynı felaketin yaşandığı bölgeye battaniyeden kışlık kıyafete, hijyen ürünlerinden ısıtıcıya kadar birçok temel ihtiyaç malzemesini depremzedelere ulaştırmak üzere teslim noktalarına getiriyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından bölgeye araç desteği gönderen İpekyolu Belediyesi, diğer yandan depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

Bu çerçevede İpekyolu Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere temel ihtiyaç malzemelerini içeren yardım kampanyası başlattı. Yardım Toplama Merkezlerinde toplanan yardımlar, AFAD koordinesinde deprem bölgesine düzenli bir şekilde ulaştırılmaya devam ediyor.

“Kaymakam Aydın öncülüğünde nakdi yardım kampanyası”

Öte yandan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın öncülüğünde, İpekyolu Belediyesi personelleri ile birlikte yardım kampanyası düzenlendi. Toplanan nakdi yardımlarla içerisinde temel gıda malzemelerinden oluşan 2 tır gıda kolisi, belediye personelleri tarafından hazırlanarak depremde ağır hasar gören Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine sevk edildi.

“Lojistik merkezlerine yardımlar gelmeye devam ediyor”

İpekyolu’nda yaşayan vatandaşlar, belediye ve kaymakamlık bünyesindeki gönüllü ekipler, sivil toplum kuruluşları ile dayanışma halinde yardım seferberliğine devam ediyor. Yardım toplama noktaları olan Atatürk Anadolu Lisesi ile Zaferler İlk ve Ortaokulu’na akın eden vatandaşlar, içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda kolisi, hijyen paketi, jeneratör, powerbank, konteyner, çadır, uyku tulumu, battaniye/yorgan, ısıtıcı/soba gibi yardımlarını belediye ve kaymakamlık görevlilerine teslim ediyor. Lojistik merkezinde toplanan yardımlar tır ve kamyonlar ile deprem bölgesine sevk ediliyor.

“Tüm vatandaşlarımızla tek yürek olduk”

Vatandaşlarla birlikte yardım toplama merkezlerinde sık sık incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Duyarlılık gösteren ve tüm imkanlarıyla destek veren hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemizde meydana gelen deprem dolayısıyla ilçemizde başlatmış olduğumuz yardım kampanyasına gösterilen ilgi çok büyük.

Bu yardımları tüm ekiplerimizle birlikte organize edip, tırlarla afet merkezlerine ulaştırıyoruz. Biz Van’da vatandaşlarımızla birlikte tek yürek olduk. Yardımlarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Allah ülkemize bir daha böyle afetler yaşatmasın” dedi.

Deprem bölgesine malzeme yardımı ulaştırmak isteyen ya da bilgi almak isteyen vatandaşlar belediyenin 444 7 160 numaralı çağrı merkezi ile 0 (538) 963 65 65 Whatsapp ihbar hattından bilgi alabilir.İHA