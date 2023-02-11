İpekyolu’nda yardım çalışmaları aralıksız devam ediyor

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın tarafından depremzedelere yönelik yapılan yardım çağrısı, vatandaşlardan büyük karşılık görüyor.

HABERDE İNSAN 11.02.2023, 15:59
İpekyolu’nda yardım çalışmaları aralıksız devam ediyor

Daha önce 2011 yılında yaşanan Van depreminden etkilenen İpekyolu halkı aynı felaketin yaşandığı bölgeye battaniyeden kışlık kıyafete, hijyen ürünlerinden ısıtıcıya kadar birçok temel ihtiyaç malzemesini depremzedelere ulaştırmak üzere teslim noktalarına getiriyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından bölgeye araç desteği gönderen İpekyolu Belediyesi, diğer yandan depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

Bu çerçevede İpekyolu Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere temel ihtiyaç malzemelerini içeren yardım kampanyası başlattı. Yardım Toplama Merkezlerinde toplanan yardımlar, AFAD koordinesinde deprem bölgesine düzenli bir şekilde ulaştırılmaya devam ediyor.

“Kaymakam Aydın öncülüğünde nakdi yardım kampanyası”
Öte yandan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın öncülüğünde, İpekyolu Belediyesi personelleri ile birlikte yardım kampanyası düzenlendi. Toplanan nakdi yardımlarla içerisinde temel gıda malzemelerinden oluşan 2 tır gıda kolisi, belediye personelleri tarafından hazırlanarak depremde ağır hasar gören Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine sevk edildi.

“Lojistik merkezlerine yardımlar gelmeye devam ediyor”
İpekyolu’nda yaşayan vatandaşlar, belediye ve kaymakamlık bünyesindeki gönüllü ekipler, sivil toplum kuruluşları ile dayanışma halinde yardım seferberliğine devam ediyor. Yardım toplama noktaları olan Atatürk Anadolu Lisesi ile Zaferler İlk ve Ortaokulu’na akın eden vatandaşlar, içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda kolisi, hijyen paketi, jeneratör, powerbank, konteyner, çadır, uyku tulumu, battaniye/yorgan, ısıtıcı/soba gibi yardımlarını belediye ve kaymakamlık görevlilerine teslim ediyor. Lojistik merkezinde toplanan yardımlar tır ve kamyonlar ile deprem bölgesine sevk ediliyor.

“Tüm vatandaşlarımızla tek yürek olduk”
Vatandaşlarla birlikte yardım toplama merkezlerinde sık sık incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Duyarlılık gösteren ve tüm imkanlarıyla destek veren hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemizde meydana gelen deprem dolayısıyla ilçemizde başlatmış olduğumuz yardım kampanyasına gösterilen ilgi çok büyük.

Bu yardımları tüm ekiplerimizle birlikte organize edip, tırlarla afet merkezlerine ulaştırıyoruz. Biz Van’da vatandaşlarımızla birlikte tek yürek olduk. Yardımlarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Allah ülkemize bir daha böyle afetler yaşatmasın” dedi.

Deprem bölgesine malzeme yardımı ulaştırmak isteyen ya da bilgi almak isteyen vatandaşlar belediyenin 444 7 160 numaralı çağrı merkezi ile 0 (538) 963 65 65 Whatsapp ihbar hattından bilgi alabilir.İHA

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 11 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15