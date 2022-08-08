İpekyolu’nda aşure dağıtımı

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen “Aşure Günü” etkinliği çerçevesinde vatandaşlara ve esnafa aşure dağıtıldı.

HABERDE İNSAN 08.08.2022, 16:20
İpekyolu’nda aşure dağıtımı

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın; paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesi olan aşurenin birlik ve beraberliği daha da pekiştirmesi temennilerinde bulunarak, vatandaşlara ve esnafa aşure ikramında bulundu.

Bu vesileyle esnaf ve vatandaşların talep, öneri, istek ve şikayetlerini de dinleyen İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, “Şifa deposu olan aşure aşının şifa olmasını, birlik ve beraberliğimizin paylaştıkça artan bolluk ve bereketiyle gönüllere dokunduğu Muharrem ayının ise tüm hemşehrilerimize ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Vatandaş ve esnaf ise bizzat Kaymakam Aydın’ın böylesine güzel bir günde aşure ikramı yaptığı için memnuniyet duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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