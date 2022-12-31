İpekyolu Kaymakamı Aydın hasta ve yaşlıları ziyaret etti

Aydın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem ile Karşıyaka Mahallesi'ne geldi.

Yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Aydın, vatandaşlarla da sohbet etti.

Aydın, "Devletimizin yaşlı hasta ve engelli vatandaşlarımız ile diğer dezavantajlı hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. Dertlerine çare buluyoruz ve onlara moral veriyoruz." dedi.AA