İpekyolu Belediyesinden ‘halk ekmek’ projesi
Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, merkez mahalleler başta olmak üzere 15 Nisan 2022 tarihinde halk ekmek uygulamasına başlayacaklarını söyledi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, halk ekmek konusunda uzun bir süredir çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, bu konu ile ilgili birim müdürleriyle toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Halk ekmek konusunda özellikle Van halkından da yoğun talep geldiğini ve her zaman vatandaş odaklı hizmet verdiklerini ifade eden Aydın, “İlgili kurum amirleri ile gerçekleştirdiğimiz toplantıların ardından ortak bir çalışma yapma kararı aldık. Buradan Vanlı hemşehrilerimize özellikle de dar gelirli vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum.
15 Nisan 2022 tarihinden itibaren merkez mahalleler başta olmak üzere halk ekmek uygulamamızı başlatıyoruz. Bu projemizde hemşehrilerimize daha düşük fiyattan sağlıklı, kaliteli ve hijyen kurallarına uygun ekmek hizmeti İpekyolu Belediyesi Halk Ekmeği kurarak sağlayacağız. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.
Belediye Başkan Vekili Aydın, başlangıçta 20 merkez mahallenin muhtelif noktalarına konumlandırılacak halk ekmek satış noktalarını ilerleyen günlerde kırsal mahallelere de taşıyacaklarını ve ilçenin hemen hemen her noktasında bu hizmetin yürütüleceği bilgisini verdi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|31
|68
|2. 1461 Trabzon FK
|31
|67
|3. Bodrumspor
|31
|60
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|31
|55
|5. Afjet Afyonspor
|31
|53
|6. Sivas Belediyespor
|31
|53
|7. Çorum FK
|31
|49
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|30
|49
|9. Somaspor
|30
|49
|10. İnegölspor
|31
|48
|11. Ankaraspor
|31
|44
|12. Etimesgut Belediyespor
|31
|36
|13. Diyarbekirspor
|31
|35
|14. Sarıyer
|31
|33
|15. Serik Belediyespor
|31
|33
|16. Adıyaman FK
|31
|32
|17. Turgutluspor
|31
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|31
|27
|19. Niğde Anadolu FK
|31
|20
|20. Kahramanmaraşspor
|31
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17