İpekyolu Belediyesi’nden depremzede çocuklara moral etkinlikleri

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte çeşitli sahne etkinlikleri ile eğlenen çocuklar, Wohoo ve Arkadaşları adlı tiyatro gösterisi ile moral buldu.

Eğlenceye katılan 13 yaşındaki Fatih Tütüncü ise burada bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Van’ı çok sevdim. Burada otelde kalıyoruz. Etkinlikler çok güzel, çok eğleniyoruz. Van’da en çok sevdiğim şey otelin penceresinden baktığımda gördüğüm Van Gölü” dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Hepiniz Vanımıza, İpekyolumuza hoşgeldiniz. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum.

Allah bizlere bir daha bu tarz büyük felaketler yaşatmasın. Bugün burada çocuklarımıza yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri düzenledik. Depremin olumsuz etkilerini çocuklarımızın zihninden silmek için çalışıyoruz. Depremin yaralarını en kısa sürede hep birlikte saracağız. Tekrardan geçmiş olsun” dedi.

Etkinlikte, belediye personelleri tarafından tüm katılımcılara çeşitli ikramlıklar verildi.İHA