İmamoğlu: Cenneti kazanmak için teslimiyet şart

Köklü Değişim Van Temsilciliği, 'Ramazan Teslimiyet Zamanı' temasıyla siyasi partiler, basın-medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı iftar programı düzenledi. Geleneksel olarak her Ramazan ayında gerçekleştirilen iftar programı, bu yıl da gerçekleştirildi. Köklü Değişim Van Temsilcisi Okan Öztürkçü'nün programda teşekkür ve selamla konuşması yapmasının ardından kürsüye çıkan İlahiyatçı-Yazar, Abdullah İmamoğlu, 'Ramazan Teslimiyet Zamanı' temasıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılım gösterdiği iftar programında konuşan İmamoğlu, Allah'a amasız ve hesapsız bir teslimiyetin önemine vurgu yaptı. İslam'ın hayatın her alanında hüküm ihtiva ettiğini ve kendine has bir yönetim şeklinin olduğunu anımsatan İmamoğlu, Allah'ın vaadine, Rasulullah'ın müjdesine ve teslimiyetin önemine dikkat çekti.

"ALLAH'U TEÂLA, HESAPSIZ BİR TESLİMİYETTEN RAZI GELMEKTEDİR"

İmamoğlu konuşmasında, "Allah Celle Celaluhu tuttuğunuz oruçları ve yaptığınız ibadetleri dergâhı izzetinde kabul buyursun. Her yıl geleneksel olarak bir Ramazan başlığı belirliyoruz ve iftar sofrasında bu başlık çerçevesinde sizlerle dertleşiyoruz. Bu yıl Ramazan başlığını 'Ramazan Teslimiyet Zamanı' olarak belirledik. Allah'u Teala, amasız ve hesapsız bir teslimiyetten razı gelmektedir.

Öncelikle teslimiyetin müminin şiarından olduğunu ifade etmek istiyorum. Teslimiyet herhangi birisinin şiarı değil, Allah'a iman ettiğini söyleyen, ona teslim olduğu iddiasına sahip olan biz Müslümanların şiarıdır. Teslimiyet aslında cennet müjdesidir. Allah'u Teala, Kur'an'da bir çok yerde, cenneti kazanmanın yollarını göstermiştir. Onlardan bir tanesi de Allah'a hakkıyla teslimiyettir.

İman edecek, salih amel işleyecek, hesap yapmadan, tereddüt etmen, amasız ve fakatsız Allah'a boyun bükmek demektir. Rabbim bizi öylelerden eylesin" ifadelerine yer verdi.

Van Bölge Gazetesi