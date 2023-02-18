Hatay'da mucize kurtuluş: 13. günde 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Depremin en çok etkilendiği illerden biri olan Hatay'daki Kanatlı apartmanında, depremden 296 saat sonra 1'i çocuk 3 kişi kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından 13 gün geçti.
Türkiye tarihinin en büyük felaketinde can verenlerin sayısı 40 bine dayandı.
Deprem etkisiyle 11 il yerle bir olurken, ekiplerin çalışmaları hala tüm hızıyla sürdürülüyor.
Felaketin ardından günler geçse de, mucizevi haberler gelmeye devam ediyor.
Kurtuluş haberi bu kez Hatay'dan.
296. saatte kurtuldular
Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Kanatlı Apartmanı'nda çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde henüz kimlikleri belirlenemeyen bir çocuk ile kadın ve erkeği kurtardı.
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