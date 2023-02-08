Hatay'da enkaz altında elinde fenerle bekleyen genç kız kurtarıldı
Kahramanmaraş depreminde etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan ve elinde fenerle bekleyen genç kız, İHH ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.
Türkiye, önceki gece Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi ve öğlen saatlerinde Elbistan ilçesinde meydana gelen iki depremle sarsıldı.
7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından kayıplarımız artarken, ümitler tükenmeden enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için zamana karşı yarış sürüyor.
Elinde fenerle bekleyen kız çocuğunu buldular
Hatay'da görevli İHH arama Kurtarma ekibi, gelen bir ihbara gittikleri binada, enkaz altında fenerle etrafını aydınlatmaya çalışan bir kız çocuğunu buldu.
Yaklaşık 2 gündür enkaz altında, karanlık ve soğukta, kendisini aydınlatan küçük fenerin ışığında hayata tutunan kız çocuğu, İHH kurtarma ekiplerinin titiz çabalarıyla çıkarıldı.
Geriye, belki de depremin simgesi olmaya aday bu kare kaldı.
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