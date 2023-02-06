Gürpınar Belediyesi deprem bölgeleri için seferber oldu

İlçede başlattığı yardım kampanyasının ardından AFAD koordinasyonu ile bölgeye 2 kamyon, 1 tır ve 1 ekskavatör gönderen Gürpınar Belediyesi, aldığı meclis kararıyla 500 bin TL nakdi ve ayni yardım yapacağını da duyurdu. Depremden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, depremden etkilenen tüm vatandaşların acısını paylaştıklarını ifade etti.

Yaraları sarmak için ilçede seferberlik başlattıklarını ifade eden Tanış, “Bu sabah 10 vilayetimizi etkileyen kötü bir depremle karşılaştık. Vefat eden vatandaşlarımız var. Tüm Türkiye tek vücut olarak bugün oradaki yaraları sarmaya çalışıyor. Bizlerde Gürpınar Belediyesi, ilçedeki tüm kamu kurumları ve Gürpınar halkı olarak ne yapabiliriz noktasında çalışmalar yürütüyoruz.

Şu an 4 iş makinemizi AFAD koordinasyonuyla bölgeye gönderiyoruz. Yardım çağrımızla gıda kolilerimiz, battaniyeler, ısıtıcılar ve çocuk bezlerine varıncaya kadar ciddi bir kampanya başlattık. Gürpınar Belediyesi olarak yine meclisimizde 500 bin TL’lik nakdi yardım kararı da almış bulunmaktayız. Bize düşen ne varsa elimizden geleni yapmaya hazırız, çünkü biz depremi yaşamış ve zorluklarını biliyoruz. Depremdeki bir koli yardımın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. İnşallah bu afeti de devlet millet omuz omuza atlatacağız” dedi.İHA