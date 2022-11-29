Günyüzü Yaylası’nın su ihtiyacı güneş panelleriyle sağlanıyor

Van’da tarım ve hayvancılığın gelişimine yönelik projelerini bir bir hayata geçiren büyükşehir belediyesi, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu talepler doğrultusunda da çalışmalarını yürütüyor.

Kırsal mahallelerde bulunan arazilerde hayvan içme suyu (HİS) projeleri bünyesinde sondaj çalışması yürüten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çıkartılan suyun yaylada elektrik sıkıntısı yaşanması nedeniyle kurduğu güneş enerji panelleri ile gün yüzüne çıkartıyor. Bu çalışmalarla Özalp ilçesi Günyüzlü Mahallesi’ndeki yaylada da geçtiğimiz yıl tamamlanan sondaj çalışmalarında 124 metrede suya ulaşıldı. Daha sonra açılan kuyuya 24 adet güneş paneli ve terfi merkezi kurularak sıvatlar yerleştirildi. Bölgedeki tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçileri oldukça mutlu eden çalışmada, sıvatların yakınına da ağaçlar dikilerek hayvanlar için gölgelik alan ve mahalleli için de bir piknik alanı oluşturuldu.

Bölgeye giderek tamamlanan projede incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Sinan Hakan ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, terfi merkezinden sıvatlara ilk suyu da verdi.

Arazilerinin susuz ve kurak olduğunu anlatan Günyüzlü Mahalle Muhtarı Nafiz Erol, yayladaki hayvanların su ihtiyacı için akşam mahalleye getirilip sonra tekrar yaylaya çıkartıldığını ifade etti. Projede emeği geçenlere teşekkür eden Muhtar Erol, “Su yaylada ayağımıza kadar geldi. Suyumuz çok şükür boldur. İnsanların da içebileceği kadar güzeldir. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı’ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.İHA