Görme engellinin ev yapmak için sattığı ineği alıp hediye etti

Van'ın Çaldıran ilçesinde görme engelli Ercan Ağaç'ın ev yapmak için sattığı ineği geri alan belediye başkanı, hem inşaatı yarım kalan evi tamamladı hem de ineği aileye teslim etti.

HABERDE İNSAN 25.01.2023, 15:18 25.01.2023, 15:33
Görme engellinin ev yapmak için sattığı ineği alıp hediye etti

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Erginler Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Ağaç, çocuklarının daha iyi ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla kötü durumdaki evini yıkarak yenisini yapmaya karar verdi.

Bunun için en büyük geçim kaynağı olan ineğini satarak elde ettiği parayla evin temelini tamamlayan Ağaç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığı engelli maaşından başka geliri olmadığı için kalan kısmı yapamayınca Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'den yardım istedi.

Ailenin talebine kayıtsız kalmayan Ensari, köyde inşa edilen 150 metrekarelik evi bitirip, beyaz eşya, mobilya ve halı gibi eksiklerini de giderdi.

Kış ortasında ailenin sıcak yuvaya kavuşmasını sağlayan, çocuklara çalışma masası, kırtasiye malzemesi ve yeni kıyafetler temin eden Ensari, sattıkları ineği de geri alarak aileye sürpriz yaptı.

Tamamlanan evlerine yerleşen aileyi ziyaret eden, inek ile beraberinde götürdüğü hediyeleri teslim eden Ensari, AA muhabirine, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Görme engelli Ercan Ağaç'ın ziyaret sırasında anlattıkları karşısında duygulandığını belirten Ensari, şöyle konuştu:

"Vatandaşımız tek bir ineği sahipti ve onu satarak evin temelini yapmıştı. İneği satın alanı bulduk ve kar marjını da ekleyerek ineği geri aldık ve ailemize teslim ettik. Çok nüfuslu bir ailesi var ve görme engelli olduğu için çalışamıyor. Aile geçimini yardımlar ve bu inek üzerinden sağlıyor. Evini de tamamladık ve eşyalarındaki eksiklerini de giderdik. Bundan sonra da vatandaşımızın her zaman yanında olacağız. Bugün de ailenin mutluluğuna ortak olduk. Bizim görevimiz belediyecilik hizmetlerinin yanında insanların hayatına dokunmak ve onları mutlu etmektir."

İlçede ihtiyaç sahibi ailelere gerekli yardımları yaptıklarını, öğrencilere her konuda destek verdiklerini anlatan Ensari, "Engelli vatandaşımızın mutluluğuna ortak olduk. 150 metrekare olan evi belediye olarak tamamladık ve aileye hediye ettik. Ailenin güvenle oturacağı bir evi oldu. Çocuklarına süt sağacakları, yoğurt yapabilecekleri ineklerine de kavuştular." dedi.

"İneğin getirildiğini duyunca şoke oldum"

Yıkılacak durumda olan evini yenilemek istediğini anlatan Ağaç ise desteğinden dolayı Ensari'ye teşekkür etti.

Maddi durumlarının iyi olmadığını dile getiren Ağaç, "Elimizde sadece ineğimiz vardı. Çocuklarımız için almıştık ama ev daha önemliydi, o nedenle sattık. Evi bitiremeyince belediye başkınımıza gittim. Anlattıklarımı duyunca çok üzüldü. 'Keşke ineği satmadan önce bana haber verseydin' dedi.

Allah razı olsun yardımcı oldu ve evimizi tamamladı. Bir gün eve ziyarete geldiğinde sattığım ineğimi de alıp getirdi. Bunu duyunca şoke oldum. Çocuklarım çok mutlu oldu. Bize bu mutluluğu yaşatan başkanımıza çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Nur Muhammet Ağaç, "Babamın talebi üzerine belediye başkanımız evimizi yaptı, ineğimizi getirdi. Teşekkür ederiz. Allah ondan razı olsun." dedi.AA

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 25 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 19 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15