Gölkentliler Taraftar Grubu Başkanı Aslan'ın mutlu günü...
Vanspor'un fanatik taraftar ekiplerinden Gölkentliler Taraftar Grubu'nun Başkanı Nevzat Aslan, yapılan nişan töreni ile bekarlığa veda etti.
Gölkentliler Taraftar Grubu Başkanı Nevzat Aslan, yapılan nişan töreni ile evlilik öncesi ilk adımı attı.
Nişan törenine Van Spor Kulüp Başkanı Mehmet Avcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Vanspor FK yönetimi, Aile yakınları ve arkadaşları katıldı.
Törene katılanlar yeni çiftlere mutluluklar diledi. Nevzat Aslan ise mutluluğuna ortak olanlara teşekkür etti.
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