Genç MÜSİAD Van şubesi deprem bölgeleri için seferber oldu!

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gençlik Kurulu Van Şubesi, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük yıkıma uğrayan bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor. Genç MÜSİAD Van Şube Başkanı Burak Gültepe ve üyeleri öncülüğünde, depremzedeler için önemli çalışmalar yürütülürken, Başkan Gültepe’de Şehrivan aracılığıyla yapılan çalışmaların yanı sıra deprem bölge ile ilgili bilgiler paylaştı. Depremin ilk gününden bu güne kadar deprem bölgesinde koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Gültepe, yıkımın ve acının büyük olduğunu söyledi.

“VAN’DAN GELDİĞİMİZİ DUYUNCA TEBESSÜMLE YAKLAŞIYORLARDI”

Depremin ilk günü Genç MÜSİAD Genel Başkanımız Furkan Akbal istişare ettiklerini belirten Van Şube Başkanı Gültepe, devamında şunları söyledi: “Genç MÜSİAD Van üyelerimizle toplantı yaparak hemen bir yardım kampanyası oluşturduk. Temel ihtiyaçlardan oluşan bir kamyon bir minibüs malzememizi yükleyerek üyelerimizle yola çıktık. Salı günü öğleden sonra ulaşabildik, çünkü Siverek’e kadar yol çok kötüydü, Bitlis yolu kapalıydı kar yağışı fazla olduğundan tırlar durmuş yollar sorunluydu. Van Vadi Doğa Sporları ekibi Nas Sar Arama Kurtarma ekibiyle orada koordinasyon halinde olarak enkaz aramalarına katılım sağladık. Çarşamba günü itibariyle kurumlar ve sivil toplum kuruluşları enkazlara müdahalede daha fazlaydı, canlı insanlar en kaz altından çıkıyordu. İnsanlar Van’dan geldiğimizi duyunca tebessümle yaklaşıyorlardı.”

“HER İLİMİZE 5’ER ŞUBEMİZİ GÖREVLENDİRDİ”

Gültepe, “Van’dan geçmiş dönem milletvekilimiz Burhan Kayatürk ve Milletvekillerimiz Abdulahat Arvas, İrfan Kartal bölgeye gelmişlerdi ve çalışmalar konusunda ihtiyaçları gideriyorlardı. Edremit Belediye Başkanımız İsmail Say sürekli bizlerle irtibat halindeydi. 1 kamyon ekmek, temel gıda maddeleri, giysi gönderdi ve onların dağıtımını yaptık. Şube başkanımız Ertuğrul Balibay ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz sürekli bizlerle irtibat halindeydi gönderdiği 2 tır malzemelerimizin dağıtımını gerçekleştirdik. Tuşba ve İpekyolu Belediyelerimizi sahada gördük. Genel başkanımız sahada aktif bir çakışma yürüterek her ilimize 5’er şubemizi görevlendirdi ve kendisi Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve diğer illerimizi ziyaret ederek, sahada getirmiş oldukları tırlarla malzemelerin dağıtımını gerçekleştirdi. Depremde çocuklarımızı unutmayarak onlara oyunca hediyelerinde bulundu.” Dedi.

“VAN’DAN CİDDİ BİR YARDIM DESTEĞİ GELDİ”

Deprem bölgesinde 6 gün kaldıklarını vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti: “Deprem bölgelerinde ciddi bir yıkım var ve acı çok büyük. Gördüğümüz Adıyaman bitmiş ve harabe şehre dönmüş durumda. Vanlı olarak aynı acıyı yaşadığımız için onların acısına ortak da oluyoruz. Van’dan ciddi bir yardım desteği geldi. Yardım tırlarımızla birlikte mahalle mahalle dolaşarak, insanlarımıza yardımcı oluyorduk.”

Şehrivan Gazetesi