Gelin ve damada 4 milyon TL'lik takı takıldı

Geçtiğimiz günlerde Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen görkemli tören ile nişanlanan Nudem ve Cahit çifti, dünya evine girdi. Toy büyüklüğünü Veysel Ürüm’ün yaptığı düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan katılımın sağlandığı düğünde aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve yaklaşık 2 bin davetli yer aldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada yaklaşık 4 milyon TL'lik takı takıldı.

Gevdan aşiretinden iki gencin en mutlu gününde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten toy büyüğü Veysel Ürüm, “Yaklaşık bir ay önce nişanladığımız gençlerin bugün düğün törenini yapıyoruz. Çok güzel bir kalabalık var. Gevdan aşiretinin sevilen iki ailesi olan Aslan ve Abi ailelerinin gençleri, bugün düğün töreniyle uzun bir birlikteliğe başlayacaklar. Şimdiden her ikisini canı gönülden kutluyorum” dedi.

Düğüne yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katılım sağladığını ifade eden Ürüm, “Düğünümüze Türkiye’nin birçok ilinden, İran’dan, Irak’tan ve farklı ülkelerden yaklaşık 2 bin kişi katılım sağladı. Ben yurt dışından gelen dostlarımız başta olmak üzere düğüne katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sevdiği kızla evlenmenin mutluluğunu yaşadığını belirten damat Cahit Abi ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Halayların çekildiği ve ikramların yapıldığı tören, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.