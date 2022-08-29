Gazeteci Özkan Altınkaynak dünya evine girdi
Van’da uzun yıllardır basın sektöründe hizmet veren İlaç Radyo Genel Yayın Yönetmeni Özkan Altınkaynak, bekarlığa veda etti. Hayatını Buse Zengin ile birleştiren Altınkaynak’ın düğünü oldukça görkemli geçti.
Van’da yayın yapan İlaç Radyo’nun Genel Yayın Yönetmeni Özkan Altınkaynak, önceki gün dünya evine girdi. Uzun süredir bekar basın mensupları kervanında bulunan Özkan Altınkaynak hayatını Buse Zengin ile birleştirdi.
Çiftin nikahlarını İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın kıyarken, düğüne katılanlar çiftin mutluluklarına ortak oldu. Bir düğün salonunda gerçekleşen törende yapılan düğün töreninde yeni evli çifti, ailesi ve sevenleri yalnız bırakmazken, çok sayıda davetli de mutlu anlarına eşlik etti. Düğünde konuk sanatçı Sinan Erkeker de sahne alarak davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.
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