Feqiye Teyran Ve Mirası Sempozyumu başladı

Van Büyükşehir Belediyesi ve üniversitenin ortaklaşa düzenlediği sempozyuma Türkiye, İran ve Irak’taki birçok üniversiteden 60 akademisyen ve öğrenciler katılımıyla start aldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen sempozyuma AK Parti Van Milletvekilli Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, yazarlar ve akademisyenler katıldı.

Sempozyumda bir konuşma yapan AK Parti Van Milletvekilli Abdulahat Arvas, festivale katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Hazret-i Ömer döneminde İslam ile şereflenen bölgemizde birçok alim yetişti. Faqiye Teyran'da önemli bir din alimidir. İslam yolunda ve hakikatin peşinde gitmiştir. Bizler bu alimlerimizi iyi tanımalı ve okumalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise konuşmasında Feqiye Teyran'ın ömrünü ilimle geçiren önemli bir şahsiyet olduğunu belirterek, Feqiye Teyran yıllar boyunca ninnileri, şiirleri ve tüm değerleriyle atalarımızın ve annelerimizin dillerinde yaşadığını ifade etti.

11 oturumun yapılacağı sempozyumun ilk iki günü üniversitede düzenlenirken, son günü ise Bahçesaray ilçesinde gerçekleştirilecek.iha