Eski Bakan Kürşad Tüzmen Van'da

Motoruna binip, yollara düşen ve cennet ülkemizi karış karış gezen Eski Bakan Tüzmen, 58.nci programının çekimlerini Van’da yapıyor. Her Pazartesi 11. 15’te Haber Global’de yayınlanan Kürşad Tüzmenle 'Benim Şehrim' programı bazen yol üstünde bir mola yerinde, bazen de bir köy kahvesinde, gelenek görenekler, halk oyunları, yöresel lezzetler ve insan hikayelerini konu alıyor.

Yapımcılığını Müslüm’ün yapımcısı ICNN’in üstlendiği 'Kürşad Tüzmen’le Benim Şehrim' Programı, bugüne kadar 57 şehrimizde çekim yapmış, şuana kadar 55 bölüm yayınlanmıştır. Youtube da ve Haber Global kanalında yayınlanmış olan bölümlere ulaşmak mümkün. Programının bu bölümünde Van'ı konu alan eski Bakan Tüzmen, ilk olarak Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Motosikletle Valilik önünde karşılanan Bakan Tüzmen, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra bir süre Vali Mehmet Emin Bilmez ile makamında görüştü. Daha sonra Van kahvaltısına geçen Bakan Tüzmen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile birlikte Van Gölü'ne bir dalış gerçekleştirerek, mikrobiyalitleri görüntüledi.

Ardından Akdamar Adasına geçen Tüzmen ve beraberindekiler buradan da Gürpınar ilçesindeki Norduz Sofrasına geçerek kentin yöresel yemeklerini tanıttı. Bu güne kadar yapılmış olan gezi programlarından farklı olarak şehirlerin mevcut değerlerinin yanında keşfedilmemiş değerlerini de öne çıkaran program kanal reytinglerinin sürekli olarak üzerinde değerlere ulaşan kendine has bir izleyici kitlesine sahiptir.

Başta devlet büyükleri, bürokratlar ve şehir yöneticilerinin ilgisini çeken program aynı zamanda küçük girişimcilerden aile şirketlerine oradan da holdinglere kadar ilgi ile izlenmekte ve davet edilmektedir. Seçiciliğini ve kalitesi korumak adına programın amacına ulaşması için gerekli her türlü önlem alınmaktadır. Yüksek oranda pozitif eleştiriler alan programda, valilerimize, kaymakamlarımıza, il ve ilçe belediye başkanlarımıza kendilerini, şehirlerini ve şehirleri için yapmakta olduklarını anlatmak için büyük bir fırsat sunulmaktadır.

Aynı şekilde her programda ilgili şehirde bulunan özel sektör firmaları da kendilerini tanıtma, reklam yapma, odaklandıkları diğer konuları duyurma konusunda da programımızdan faydalanmaktadırlar. Özel sektör firmaları program sonrasında pozitif geri dönüşler aldıkları, hedef kitlelerine kendilerini daha iyi tanıtma fırsatı buldukları ve hatta ciro artışı gösterdiklerine dair geri bildirimlerde bulunmaktadırlar.

Ayrıca hazır sayın bakanımızı bulmuşken bazı sorunlarını da hızlı bir şekilde çözdürme konusunda fırsat yakalamaktadırlar. Yine programımız sayesinde şehrin ileri gelenleri aynı masada birbirleri ile buluşma fırsatı bulup, Bazı sorunlara ortak çözüm üretme konusunda birbirleri ile iletişime geçmektedirler.

KÜRŞAD TÜZMEN KİMDİR?

Kürşad Tüzmen (9 Ekim 1958, Ankara), 59. ve 60. Hükûmetlerde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı ve TBMM 22. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep ve TBMM23. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin milletvekili görevlerinde bulunmuş bürokrat ve siyasetçi.

bölgegazetesi