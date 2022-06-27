Ergin ve Çolak ailelerinin mutlu günü

Van’ın tanınmış ailelerinden Hacı Mehmet Ergin’in oğlu Adnan Ergin ve Hacı Çolak’ın kızı Nazlı Çolak yapılan görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi. İkinisan Caddesi üzerinde bulunan geniş alanda yapılan kır düğünü renkli görüntülere sahne olurken, halay çekerek eğlenen davetliler fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Davetliler gelin ve damada evliliklerinin uzun sürmesi temennisinde bulunarak, sağlıklı mutlu ve huzurlu günler dilediler. Her iki ailenin sevenleri akrabaları ve çok sayıda davetli bu mutlu günlerinde Ergin ve Çolak ailelerini yalnız bırakmadı.

Düğün boyunca davetlilerle yakından ilgilenen damadın babası Hacı Mehmet Ergin düğüne katılan davetlilere teşekkür ederek, ”Bu mutlu günde evlatlarımızın sevincine şahitlik ettik. Rabbim ömür boyu mutluluklar nasip etsin. Bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Ergin ve Çolak ailelerine mutluluklar dileriz.