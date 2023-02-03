Erciş’te mahalle muhtarlarının sorunları dinlendi

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında kaymakamlık toplantı salonundan düzenlenen muhtarlar toplantısına VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve muhtarlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlanan toplantıda Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve VASKİ Genel Müdürü Kaplan, birer değerlendirme konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Kaymakamlık, Erciş Belediyesi ile VASKİ’nin 2022 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ve 2023 yılında planlanan yatırımlar ele alındı. Programın sonunda ise toplantıya katılan 101 mahallenin muhtarının mahallelerinde sorun ve sıkıntılar dinlenip çözüm odaklı istişare yapıldı. Toplantı toplu fotoğraf çekilerek sonra erdi.iha