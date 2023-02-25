Erciş’e gelen depremzedelere Erciş Belediyesi’nden yardım eli

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen ve Türkiye’yi yasa boğan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Depremden etkilenerek Van’ın Erciş ilçesine yerleşen depremzedeler, Erciş Belediyesi tarafından yalnız bırakılmıyor. Belediye tarafından kurulan ekipler, depremzedelerin kaldığı evleri tespit ederek temel ihtiyaçları karşılıyor.