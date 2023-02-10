Erciş jandarma 86 saat sonra enkazdan 2 kardeşi sağ çıkardı

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Meydana gelen depremlerde 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Deprem bilançosunun ağır olduğu illerden biri olan Malatya'ya giden Van’ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile korucular büyük bir çaba sarf ediyor.

Gece gündüz görev yapan ekipler, Sıtmapınarı Mahallesi Zapcıoğlu Caddesi üzerindeki 8 katlı Yetiş apartmanının 2 katından enkaz altında kalan 14 yaşındaki Beyza ve 9 yaşındaki kardeşi Abdulhalim Yetiş’i 86 saat sonra sağ olarak kurtardı. Ekipler, iki çocuğu da sağlık ekiplerine teslim etti. Aynı binada Beyza’nın annesi, ikiz kız kardeşi ile diğer kardeşini kurtarma çalışmaları devam ediyor.iha