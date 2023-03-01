Enkazdan çıkarılan muhabbet kuşları Van polisine emanet

Kahramanmaraş merkezli depremlerde insanların yanı sıra çok sayıda evcil hayvan da etkilendi. Depremde en çok zarar gören illerden biri olan Malatya’da çalışma yapan PAK ekipleri, Yetiş Apartmanı’nda çok sayıda vatandaşı canlı olarak kurtardı. PAK ekipleri son olarak 6 katlı apartmanın zemin katında 4 canlı daha tespit etti.

5 saat boyunca kazarak zemin katına ulaşan ekipler, burada kuş sesi duydu. Petshop olduğu anlaşılan iş yerine girmeyi başaran ekipler, burada 4 muhabbet kuşunu canlı olarak kurtardı. Kurtarma çalışması sonrası kuşlardan biri uçarken, geriye kalan 3 muhabbet kuşunu ise PAK ekipleri sahiplendi. Muhabbet kuşları Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada Umut, Hayat ve Yetiş isimleri verilen kuşlar, ekiplerin maskotu haline geldi.

“4 muhabbet kuşuna rastladık”

İHA muhabirine konuşan PAK Tim Şefi Metin Gençer, çalışma yaptıkları Yetiş Apartmanı’nda enkaz altında aldıkları ısı verileriyle 4 canlının daha olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Apartmanın zemin katındaki petshopta canlı hayvanların olabileceğini düşünerek kurtarma çalışması başlattıklarını ifade eden Tim Şefi Gençer, “Zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. 5 saatlik bir çalışma sonucunda kuşların sesini duyduk. Kuşların yaşam alanı daha dar olduğu için çalışmamızı daha dikkatli sürdürdük. Burada 4 muhabbet kuşuna rastladık” dedi.

“Kuşlardan biri uçtu”

Petshopta bulunan 15 muhabbet kuşundan sadece 4’ünün sağ kaldığını dile getiren Gençer, “3 günün ardından kuşlar bitkin düşmüştü. Kuşları alıp ekip arkadaşlarıma verdim. Tabi bu sırada kuşlardan biri ise uçtu. Geriye 3 muhabbet kuşumuz kaldı. Kuşlara 5 gün boyunca kendimiz baktık. Kuşların sahibini aradık ve kendilerine durumu anlattık. Uygun görmeleri durumunda ücreti mukabilinde sahiplenmek istediğimizi söyledik. Kendisi de şehir dışında olduğunu ve ücret talep etmediğini söyledi. Ancak bunu kabul etmedik ve aramızda ücretini toplayıp kedisine gönderdik” diye konuştu.

Sahiplendikleri muhabbet kuşlarının getirildiği Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün maskotu haline geldiğini ifade eden Gençer; Umut, Hayat ve Yetiş isimlerini verdikleri kuşların kendileri için ayrı bir can olduğunu kaydetti.