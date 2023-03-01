Enkazdan çıkarılan muhabbet kuşları Van polisine emanet

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, Malatya'da meydana gelen depremde enkazdan sağ olarak kurtarılan muhabbet kuşlarına gözü gibi bakıyor.

HABERDE İNSAN 01.03.2023, 11:20
Enkazdan çıkarılan muhabbet kuşları Van polisine emanet

Kahramanmaraş merkezli depremlerde insanların yanı sıra çok sayıda evcil hayvan da etkilendi. Depremde en çok zarar gören illerden biri olan Malatya’da çalışma yapan PAK ekipleri, Yetiş Apartmanı’nda çok sayıda vatandaşı canlı olarak kurtardı. PAK ekipleri son olarak 6 katlı apartmanın zemin katında 4 canlı daha tespit etti.

5 saat boyunca kazarak zemin katına ulaşan ekipler, burada kuş sesi duydu. Petshop olduğu anlaşılan iş yerine girmeyi başaran ekipler, burada 4 muhabbet kuşunu canlı olarak kurtardı. Kurtarma çalışması sonrası kuşlardan biri uçarken, geriye kalan 3 muhabbet kuşunu ise PAK ekipleri sahiplendi. Muhabbet kuşları Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada Umut, Hayat ve Yetiş isimleri verilen kuşlar, ekiplerin maskotu haline geldi.

“4 muhabbet kuşuna rastladık”
İHA muhabirine konuşan PAK Tim Şefi Metin Gençer, çalışma yaptıkları Yetiş Apartmanı’nda enkaz altında aldıkları ısı verileriyle 4 canlının daha olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Apartmanın zemin katındaki petshopta canlı hayvanların olabileceğini düşünerek kurtarma çalışması başlattıklarını ifade eden Tim Şefi Gençer, “Zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. 5 saatlik bir çalışma sonucunda kuşların sesini duyduk. Kuşların yaşam alanı daha dar olduğu için çalışmamızı daha dikkatli sürdürdük. Burada 4 muhabbet kuşuna rastladık” dedi.

“Kuşlardan biri uçtu”
Petshopta bulunan 15 muhabbet kuşundan sadece 4’ünün sağ kaldığını dile getiren Gençer, “3 günün ardından kuşlar bitkin düşmüştü. Kuşları alıp ekip arkadaşlarıma verdim. Tabi bu sırada kuşlardan biri ise uçtu. Geriye 3 muhabbet kuşumuz kaldı. Kuşlara 5 gün boyunca kendimiz baktık. Kuşların sahibini aradık ve kendilerine durumu anlattık. Uygun görmeleri durumunda ücreti mukabilinde sahiplenmek istediğimizi söyledik. Kendisi de şehir dışında olduğunu ve ücret talep etmediğini söyledi. Ancak bunu kabul etmedik ve aramızda ücretini toplayıp kedisine gönderdik” diye konuştu.

Sahiplendikleri muhabbet kuşlarının getirildiği Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün maskotu haline geldiğini ifade eden Gençer; Umut, Hayat ve Yetiş isimlerini verdikleri kuşların kendileri için ayrı bir can olduğunu kaydetti.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Mart 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15