Engelli spor kulüplerinden, Genel Sekreter Çelik’e ziyaret

Van Büyükşehir Belediyesinin engelli spor Kulüplerine verilen destekler devam ediyor. Bu kapsamada Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği, Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü ve Van Altı Nokta Körler Derneği Spor Kulübü üyeleri Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile yakından ilgilenen Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Spor Kulübüne belediye olarak desteklerinin devam edeceğini dile getirdi. Dernek üyeleri, Spor Kulübüne yaptıkları destek için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederken, Genel Sekreter Çelikel’e plaket takdim etti.