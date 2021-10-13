En büyük kimsesizler mezarlığı Van'da

Van'daki kimsesizler mezarlığında kaçak yollarla Avrupa'ya gitmek isterken ölen 200'e yakın göçmen yatıyor. Van Yenimahalle ve Seyrantepe mezarlığının bir köşesi göçmenlere ayrılmış. İlk yıllarda bir iki defin işleminin yapıldığı mezarlık her yıl giderek büyümüş. Burada Afganistan, Pakistan, İran, Suriye, Irak hatta Nijeryalı göçmenler yatıyor. SABAH, Türkiye'nin en büyük kimsesiz mezarlığında 3 kimsesiz göçmenin defin işlemine katıldı. Ölen bir göçmenin cenazesi Van Adli Tıp Kurumu'na gönderiliyor. Ailesi bulunan ya da diplomatik temsilciliklerden cevap gelen cenazeler, ülkelerine naklediliyor. 15 gün içinde cevap alınmayan cenazeler Mezarlıklar Müdürlüğü'ne teslim ediliyor. Alınan DNA örnekleri 5 yıl saklanıyor.

1 İMAM VE 3 GÖREVLİYLE

Defnedilmek üzere alınan cenazeleri takipteyiz. Adli Tıp'tan iki erkek, bir de kadın cenazesi teslim alıyoruz. Kefenlenen cenazeler numaralanıp kimsesizler mezarlığına götürülüyor. 1 imam, 3 mezarlık görevlisi mezar kazıyor. Aynı ekip cenaze namazı için İmam Eyüp Köseoğlu'nun arkasında saf tutuyor. Gri mezar taşına göçmenin numarası, cinsiyeti ve ölüm yeri yazılıyor. Ardından hep birlikte defin işlemi gerçekleştiriliyor. Kimsesiz mezarlığına gömülen cenazelerin bazen aileleri çıkıp gelebiliyor. Bu durumda yıllar sonra olsa bile DNA eşleşmeleri ve yasal işlemleri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim ediliyor.

'KİMSESİZLERİN SAHİBİ ÖNCE ALLAH, SONRA BİZ'

"Kimsesizlerin sahibi önce Allah, sonra da biziz..." Bu sözler Van'da göçmenlerle büyüyen, Türkiye'nin en büyük kimsesizler mezarlığında 7 yıldır yüzlerce defin işinde bulunan Yakup Aydemir'e ait.

KİMİ DONARAK KİMİ BOĞULARAK ÖLDÜ

Van'ın eksi 40 dereceyi bulan soğuklarda donarak, sınır ihlali yaparken İran askerinin açtığı ateşle, trafik kazasında, aylar süren yolcuklarda yakalanan bir hastalık yüzünden veya Van Gölü'nde boğularak ölen isimsiz göçmenlerin son durağı bu mezarlık oluyor.

MEZAR TAŞINDA NUMARA...

Göçmen mezarlarının soluk renkli gri mezar taşları üzerinde sadece bir numara ve öldükleri yerler yazıyor. 2184 Saray, 2185 Çaldıran, 2186 İran sınırı...Sabah