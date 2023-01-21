Edremit Belediyesi, Köprüler ADEM kursiyerlerini ağırladı

Van'ın Edremit Belediyesi, Köprüler Mahallesi Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) eğitim gören kursiyer kadınları Millet Kıraathanesinde ağırladı.

HABERDE İNSAN 21.01.2023, 08:35
Edremit Belediyesi, Köprüler ADEM kursiyerlerini ağırladı

Belediye ekipleri tarafından ADEM'den araçlarla alınan 5 eğitmen ve 25 kadın, ilçe merkezindeki Millet Kıraathanesine getirdi.

Burada Edremit Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Münir Kiyat ve Kadın Hizmetleri ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Habban Demirbacak tarafından karşılanan kadınlar, kıraathanede bir süre sohbet etti.

Köprüler ADEM Kordinatörü Edanur Durgun, Köprüler ADEM'de kısa sürede çok güzel işler yaptıklarını söyledi.

Kursiyerlerin azimli olduğunu ve ADEM'i benimsediklerini anlatan Durgun, "Eğitmenlerimiz, öğrencilerimiz için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Burada bir aile ortamı oluştu. Merkezimizde öğrenecekleri meslekler kadınların yarınlara daha güçlü ve umutla bakmasını sağlayacak. Artık ayaklarının üstünde daha sağlam duracaklar. Umarım ADEM'imimiz kalıcı olur. Belediyemize verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Edremit Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Kiyat ise belediye olarak her zaman ADEM ve kursiyerlerin yanlarında olduklarını belirtti.AA

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