Düğün ve taziyeler için yeni karar

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Cevizli köyünün önde gelenleri, 2022 yılından itibaren uygulanmak üzere düğün ve taziye organizasyonları konusunda 19 maddelik yeni kararlar aldı.

HABERDE İNSAN 11.03.2022, 12:06 11.03.2022, 12:15
Düğün ve taziyeler için yeni karar

Cevizli köyü kanaat önderleri, 3 günlük taziyeler 2 güne indirilirken, gelin ve damat tarafına büyük bir maddi külfet oluşturan düğün törenleri için de yeni kararlar aldı. Kanaat önderleri, 2022 yılından itibaren uygulanmak üzere mutabakata vardıkları 19 maddelik düğün ve taziye organizasyonları kararlarını da kamuoyu ile paylaştı. Kararda, "Düğünler 1 güne indirilmiştir.

Her aile reisi kendi köylüsüne hediye atacaktır. Aksi davranan kişinin düğününe gidilmeyecek, akrabaları uygulanan yaptırım nedeniyle kimseye darılmayacak ve hesap sorulmayacaktır. Nişan töreni, kahvaltı ve düğün alanına gelin ve damat için hazırlanan şatafatlı damat-gelin köşesi gibi fuzuli tüm harcamalar kaldırılmıştır. Atılacak hediye miktarının aile bütçesi gözetilerek kişinin kendisini ve ailesini zor durumda bırakmayacak miktarda olmasına özen gösterilecektir. İl dışındaki diğer yerlerde yapılan düğünlere, örf ve adetlere uygun bir şekilde katılım sağlanacak ve aşırıya gidilmeyecektir. Kına gecesi merasiminde, damat ve gelin tarafı beraber kutlama yapacak, ayrı yerlerde ayrıca bir program yapılmayacaktır. Damat tarafına atılan hediye, ayrım yapılmadan kız tarafı için de aynı miktarlarda atılacaktır.

Düğün gününde, akrabaları tarafından damat ve geline takılan takılar kaldırılmıştır. Bunun yerine sadece hediye atılacaktır. Geline alınan altınlar 7 adetten fazla olmayacaktır. Ailesinin istemesi halinde düğün sonrası istenildiği kadar alınabilecektir. İl dışından alınan gelinlerin olduğu düğünlerde; gelin almaya ailesi ve sınırlı sayıda akrabaları katılacaktır. Düğünler; sabah 10.00’da başlayacak ve akşam 19.00’da sona erdirilecektir. Damat tarafından gelin tarafı için hazırlanan takılar ve çeyiz muhteviyatı, düğün içinde kesinlikle okunmayacak ve gösterilmeyecektir. Düğün sahibi tarafından saz ekibine gerekli uyarı yapılarak, müzik sesinin düğün alanı dışına çıkmayacak şekilde ayarlama yapılması sağlanacaktır.

Gelinlik ve kuaför uygulaması kaldırılmıştır. Yöresel örf ve adetlerimize göre düğünlerin yapılmasına devam edilecektir. Düğünde atılan hediyeler düğün sonrası okunmayacak, düğün sahibi aile tarafından bilinmesi yeterli olacaktır. Düğünlerin yarım güne indirilmesi ve sonraki süreçlerde mutabakat sağlanması halinde düğünde yemek verilmesi uygulamasına son verilmesi düşünülmektedir. Düğünlerimiz, atalarımızın örf ve adetlerine göre erkek ve kadınlar ayrı ayrı olacak şekilde yapılacaktır. Taziyelerimiz 3 günden 2 güne indirilmiştir. Bu kararlar, toplantıya katılan tüm köy aile temsilcileri tarafından kararlaştırılmış olup, bu kararda belirtilen maddelere uymayanların düğünlerine iştirak edilmeyeceğinin bilinmesini, iş bu karar toplantıya katılanlar tarafından imza altına alınmıştır” denildi.İHA

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