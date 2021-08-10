Düğün konvoyunun önünü trenle kestiler

Geçtiğimiz gün Özalp ilçesinde iki makinist düğün konvoyundan bahşiş almak için sıra dışı bir yöntem kullandı. Van Kapıköy Gümrük Kapısı güzergahı üzerinde çalışan tren, hemzemin geçide yaklaştığında makinistin düğün konvoyunu görmesiyle durdu. Trenin durmasıyla iki makinist lokomotifinden dışarı çıktı.

Konvoydakilerden bahşiş isteyen makinistler, bahşişi aldıktan sonra güzergahlarına devam etti. Olayın görüntüleri daha sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Paylaşımlar kısa sürede büyük beğeni aldı.