Doktorlar, tıbbı doğaya taşıyor

Yurtdışında kabul gören doğa tıbbını tanıtmak amacıyla 2020 pandemisinde kurulan Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Doğa Tıbbı Çalışma Grubu, bu kez rotayı Van’a çevirdi.

TATD Doğa Tıbbı Çalışma Grubu, doğada muhtemel bir yaralanma ya da hastalık durumunda kısıtlı ekipmanla müdahale edebilme yetisi kazandırmayı ve doğa koşullarında hayatta kalma becerilerini öğretmeyi hedefliyor. Tıp grubu, Edremit Gebze Su Sporları Merkezinde kano ve kürek eğitimleri aldı. Eğitim çerçevesinde Van’da doğa gezileri düzenleyecek grup; arama, kurtarma, yakın savunma, dalış, suda kurtarma akrep ve yılan sokmalarına müdahale gibi eğitimler alacak.

“Tıbbı doğaya götürüyoruz”

İHA muhabirine konuşan Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ferudun Çelikmen, Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 60 kişilik Doğa Tıbbı Grubu ile Van’a geldiklerini belirtti. Doğa tıbbı olarak adlandırılan ‘Wilderness Medicine’, insanların doğaya yoğun olarak gittiği yerlerde sağlık sorunlarıyla ilgilenen ana branşlardan biri olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Çelikmen, “Grubumuz genellikle acil tıp dalından oluşmaktadır.

Tabi içimizde farklı dallarda çalışan doktorlar da var. İnsanımız özellikle korona virüs sürecinde evlere hapsoldular. Bunun ardından insanlar doğaya bir özlem duydu. Doğada ise yılan ve akrep ısırıkları ile düşme gibi birçok problem var. Bizler de bu yüzden tıbbı doğaya götürüyoruz. Böylece yerinde çözümler üretiyoruz” dedi.

Doğa tıbbı konseptinin afetler için de bilgi ve becerileri kazandırdığına dikkat çeken Çelikmen, Van’ın doğa tıbbı açısından eşsiz yerlerden biri olduğunu kaydetti.

“Hekimlerde doğa tıbbına karşı bir yakınlık oluştu”

Doğa tıbbının Türkiye’de yeni bir branş olduğunu dile getiren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı ise “Bilindiği üzere tıbbın geliş yeri doğadır. İnsanları geldiği yer de doğadır. Bu bölüm tıp ve doğayı birleştiriyor.

Ülkemizde de 2020 yılından itibaren çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Bu organizasyonlarda doğada bir yaralı varsa, elimizdeki imkanları kullanarak yaralıya müdahale şekilleri konusunda bilgi ve beceri geliştiriyoruz. Suda boğulmalar, doğada yenilebilir bitkiler, akrep, yılan sokmaları, ayı saldırıları gibi her türlü durumu kapsıyor. Pandemi süreci inanın doğayla buluşma konusunda bir fırsat verdi. Hekimlerde doğa tıbbına karşı bir yakınlık oluştu” diye konuştu.

Van’da her türlü doğa etkinliği yapılabilir"

Doğa tıbbı organizasyonunu bu kez eşsiz bir doğaya sahip Van’da yaptıklarını ifade eden Tatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van muhteşem bir yer. Ülkemizin çeşitli yerlerinden çok değerli bilim insanlarını Van’da toplamaya karar verdik. Van’ın tanıtımına katkı sunmak adına bir faydamız olsun istedik. Van’da her türlü doğa etkinliği yapılabilir. Kayak, kano, dalış, dağcılık, doğa gezileri gibi akıllara gelen her şeyi Van’da yapabilirsiniz. Bizler bunu tüm dünyaya anlatmak istiyoruz. Bize katkı sağlayıp destek veren herkese teşekkür ederim.”

Van’ı çok güzel bulduklarını ve etkinliğin çok iyi gittiğini dile getiren doktorlar da doğa tıbbı etkinliklerinin dolu dolu geçeceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.İHA