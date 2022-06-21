Destici’den Vali Balcı’ya ziyaret
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Van Valisi Dr. Ozan Balcı'yı ziyaret etti.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İl Başkanı Mevlüt Kaya ve beraberindeki heyet ile birlikte Van Valiliği'ni ziyaret etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'yı ziyaret eden Destici ve beraberindekiler, gündeme ilişkin fikir alışverişinde bulundu. BBP Genel Başkanı Destici ve parti heyeti kentte esnaf ziyareti de gerçekleştirdi. İkinci gün ise Destici ve beraberindekiler, Van'ın Erciş ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
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