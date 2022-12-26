Deriler kadınların elinde çanta ve aksesuarlara dönüşüyor

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan deri kursunda, ham deriler şık tasarımlı çantalara ve aksesuarlara dönüşüyor.

HABERDE İNSAN 26.12.2022, 11:40
Deriler kadınların elinde çanta ve aksesuarlara dönüşüyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın ve Aile Merkezine gelen kadınlar, burada açılan kurslarda hem meslek sahibi oluyor hem de ekonomik kazanç elde etme imkanı buluyor. Merkezde okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim, amigurumi bebek, dikiş-nakış, seramik, el sanatları, ahşap boyama, kilim, savatlı gümüş, aşçılık, kuaförlük ve takı tasarımı gibi kurslara katılan kadınlar, evde boş oturmak yerine üretim yapabilmenin de mutluluğunu yaşıyor.

Bu sene ilk defa açılan deri kursu ise özellikle kadınların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Kursa katılan kadınlar, ham derileri kullanarak şık tasarımlı ve her biri adeta birer sanat eseri konumundaki çanta ve aksesuarlara dönüştürüyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, belediye bünyesinde yaklaşık 45 kursun açıldığını ifade ederek bu kurslarda yaklaşık 600 kursiyerin eğitim aldığını söyledi. Açılan tüm kurslara kadınların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Biçek, “Amacımız kadınlarımızın hem sosyal hem ekonomik yönden güçlendirmek, ev ekonomilerine katkıda bulunmaktır. Kadınlarımız bütün kurslara ama dericiliğe daha fazla rağbet var” dedi.

Dericilik kursunda kadınların çanta, maskot, anahtarlık, kolye ve takı gibi tasarımlar yaptığına dikkat çeken Biçek, “Dericilik kursu ilimizde çok ilgi görmeye başladı. Bizde bu anlamda kadınlarımızı güçlendirmek istedik. Buraya gelen kadınlarımız sadece meslek edindirme anlamında değil, hayatlarına daha fazla değer katıyorlar. Çünkü burada ilgili kurumlardan seminerlerimiz oluyor.

Psikoloğumuz, aile terapistimiz, diyetisyenimiz var. Buraya gelen kadınlarımız bu imkanlardan da ücretsiz faydalanıyorlar. Kadınlarımızın burada ufku açıldı. Hakikaten dünyaya bakışı olsun, çocuk yetiştirme olsun, aile içi iletişim olsun kadınlarımız baya bilinçlendiler. Kurslarımız sadece kursiyerlere değil tüm halkımıza açık. Biz bu sene yaklaşık 75 bin kadını tarihi ve doğal güzelliklerle buluşturduk. Gezilerimizle onların moral ve motivasyonunu arttırdık” ifadelerini kullandı.

Dericilik kursunun farklı bir alan olması nedeniyle kadınların daha fazla ilgisini çektiğini belirten Usta Öğretici Gülsüm Aysu ise “Kadınların ilgisi fazla. Gelmek isteyen çok. Burada Van yöresine ait çalışmak istedik.

Çanta, bileklik başta olmak üzere maskotlar yapıyoruz. Bakir bir alan olduğu için birçok tasarım yapılabilir. Kadınlar bu kurs ile aile bütçelerine katkıda bulunabilecekleri gibi alışılagelmiş dikiş nakış kurlarının dışında deri ile de uğraşmış olacaklar. Ayrıca şuana kadar gittikleri bütün kurslarda edindikleri becerileri deride birleştirebilirler” diye konuştu.

Deri kursuna gelen Ayşe Korhan isimli kursiyer, “Burası hem ruhen hem bedenen iyi geliyor. Burada bileklik, çantalar, kedi maskotu yaptık. İsteyen biri için zor değil. Çok eğlenceli, uğraştırıcı ve insanın kafasını dağıtıyor. İnsan kendini burada mutlu hissediyor” dedi.

Daha önce evde boş boş oturduğunu anlatan Gülhan Yıldız isimli kursiyer de, “Evde zamanımız boş geçiyordu. Şimdi hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz hem de çocuklarımıza çeyiz hazırlıyoruz” ifadelerine yer verdi.İHA

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