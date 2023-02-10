Depremzedelere yollanan bazı eşyalar çileden çıkardı

Deprem bölgesine gönderilmek üzere yollanan eşyaları ayrıştıran İzmirli gönüllüler, bazı ürünler karşısında adeta çileden çıkıyor. Abiye elbise gönderen de var yazlık kıyafetler gönderen de.

HABERDE İNSAN 10.02.2023, 11:50 10.02.2023, 13:16
Depremzedelere yollanan bazı eşyalar çileden çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen ve büyük hasara yol açan depremin ardından yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar yardım seferberliği başlattı.

Şehrin çok sayıda noktasında deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım malzemeleri toplanıyor. Hava şartlarının olumsuz olması, depremzedelerin günlerini sokakta geçirmeleri nedeniyle gıda, giyecek, hijyen ürünleri, soba gibi çeşitli ürünlere ihtiyaç duyuluyor.

İlk günkü yardım çağrılarında kullanılmamış ürün vurgusu yapılırken, depremzede sayısı arttıkça az kullanılmış ve temiz kışlık giysi ile ayakkabılar da kabul edilmeye başlandı.

Kültür Park Celal Atik Salonu önünde kurulan iki çadırda görevli gönüllüler, bu çadırlarda sadece ikinci el ürünleri kabul ediyor ve bunları ayrıştırıyor. Duyarlı vatandaşların gönderdiği ürünler toplanarak tırlara yükleniyor. Gönderilen bazı ürünler ise görenlere pes dedirtiyor.

Gönderilen bazı eşyalar utandırıyor
Yoğun bir mesai ile ürünleri toplayan gönüllüler, kullanılamayacak durumda olan eşyaları çöpe atıyor. Ancak bu durum onların vakit kaybetmelerine ve psikolojik olarak yıpranmalarına neden oluyor.

Gönderilen eşyalar arasında aksesuar olarak örülmüş ve kullanılmayacak durumda olan örgü ürünler, abiye elbiseler, yazlık kıyafetler, yırtık eski giysiler, yazlık, kirli ya da topuklu ayakkabılar bulunuyor.

"Takma kirpik yollayan var"
Gönderilen eşyaların arasında eski bir ayakkabı temizleyicisi olduğunu, böyle ürünlerin deprem bölgesinde işe yaramayacağını belirten gönüllü Azra Ceren Çapak, "Kirli bornozlar, kirli çoraplar, topuklu ayakkabılar, takma kirpikler yollanıyor. Akla gelecek tüm saçma şeyler bulunuyor. Bunları tabii ki atıyoruz. Burada herkes elinden geldiğince deprem bölgesine destek olmaya çalışıyor. Bazı poşetleri açtığımızda koku yayılıyor. Yıkamadan ürün gönderenler var. Eski püskü, yırtık kıyafetler yollanıyor. Bu akıl alır gibi değil." dedi.

"Dantelli çamaşırdan tutun ince ayakkabılara kadar birçok şey yollanıyor"
Gönderilen eşyalar ardından mayo bile olduğunu, böyle ürünleri hemen attıklarını söyleyen gönüllü Rona Yaz Nacak ise, "Yolladıkları şeyin ne olduğu belli bile değil. Atkı mı, başka bir şey mi bilemiyorum. Dantelli çamaşırdan tutun ince ayakkabılara kadar birçok şey yollanıyor. Biz bu ürünleri karlı yerlere gönderiyoruz. Bunu yapmak ayıptır, günahtır" diye konuştu.İHA

Yorumlar (1)
Serhat 1 saat önce
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